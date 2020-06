Metropole a fotbalové turnaje? Tohle spojení nerozlučně funguje hlavně v zimním období. Během léta se pro dospělé fotbalisty nekonají prakticky žádná klání, což bude platit i letos, kdy byly amatérské soutěže přerušeny a následně definitivně ukončeny už v březnu.

„Veškeré přípravné zápasy jsou v režii klubů, Pražský fotbalový svaz žádný turnaj nepořádá,“ řekl ředitel soutěží PFS František Vitovský.

Od poloviny května, tedy prvního většího uvolnění vládních nařízení, se kluby z pražských soutěží pustily do přípravných zápasů. Ovšem ne všude. Od přeboru po III. třídu je 142 účastníků, ovšem během víkendu si zahraje zápasy leda čtvrtina z nich.

„Máme před dovolenou v plánu odehrát čtyři, to je, myslím, ideální počet,“ říká nový trenér přeborových Třeboradic Robert Rambousek, který by rád tým z nejsevernějšího koutu Prahy dostal zpět mezi elitu přeboru. „Budeme trénovat až do konce června. Pak bude volno a následná letní příprava už musí běžet,“ přeje si.

Vzali zavděk Letní ligou

Týmy ze třetí ligy, plné béček ligových celků, vzaly zavděk Letní ligou. Do ní se přihlásila pětice klubů Slavia B, Bohemians B, Plzeň B, Písek a Táborsko. „Pro kluky je to určitě lepší než pouze trénovat, nebo hrát obyčejná přátelská utkání,“ říká trenér béčka klokanů Jakub Káš.

Jeho kolega na slávistické lavičce Martin Hyský dodává: „Hrajeme deset zápasů, alespoň budou moct dostat všichni prostor.“

Na tradiční porci fotbalu si tak fanoušci v Praze budou muset počkat až na start nové sezony.

V následujícím přehledu Deníku se dozvíte, v jakém kraji to fotbalem žije:

Zdroj: Deník

Pauza byla dlouhá. Nemělo ale cenu někam spěchat



Zdroj: Deník/ Martin DivíšekVětšina účastníků třetí nejvyšší fotbalové soutěže už naskočila do přípravy, ale v Loko Vltavín si dali trochu na čas. Hráči z Holešovic za sebou už mají konečně také přípravnou premiéru, na hřišti divizní Aritmy vyhráli 2:1.

„Nejdůležitější bylo, že jsme si zase po té dlouhé době zahráli. Ale vyhrát chcete vždycky a já jsem rád, že se nám to povedlo,“ oddechl si po závěrečném hvizdu MARTIN FRÝDEK starší, vltavínský kouč.

Některé celky si už několik týdnů hrají, vy jste si dali s přípravou docela na čas…

Nemělo cenu někam spěchat, chtěli jsme potrénovat. Scházíme se teď třikrát v týdnu, čekají nás po Aritmě ještě dva přípravné zápasy, tím bude pro tuhle sezonu hotovo. Letní příprava už snad pojede v normálním režimu.

Zimní pauza se nečekaně protáhla. Jak těžké období to pro vás a tým bylo?

Nikdo jsme nic podobného nezažili, bylo to dlouhé. Samozřejmě jsme byli s hráči v kontaktu, psal jsem jim, co mají během volna dělat a zda jsou všichni v pořádku. Ale teď, když se řada věcí začala uvolňovat, tak už to bylo lepší. A teď jsme cítili všichni radost, že si můžeme jít zahrát, i když to není o body, ale i přípravný zápas má smysl. Je to vyvrcholení tréninkového procesu z celého týdne, a to je vždycky třeba.

Odkladem jste unikli řadě omezení, kdy se třeba po utkání nesmělo do šaten.

Nařízení byla spousta. Jakmile to ale podmínky dovolily, scházeli jsme se na Vltavínu v pár lidech a trénovali. Snažili jsme se něco dělat. Bylo jasné, že všichni, kdo mají rádi fotbal, což je u nás celá rodina, tak jsme trpěli. Když nešlo dělat nic jiného, tak jsem alespoň chodil se psem.

Začali jste prověrkou s divizní Aritmou. Dá se říct, že vám i tenhle zápas něco zásadního ukázal?

Myslím, že jsme hráli zápas po nějakých třech měsících a musím říct, že to nebylo špatné. Příjemné je i to, že jsme vyhráli. Jinak už pomalu začínáme pracovat na posilách, takže jsme zkoušeli čtyři hráče. Sestava se prostřídala. Ale ne kompletní dvě jedenáctky, tolik nás zase není.

Mluvíte o nových hráčích, znamená to, že jste se ve Vltavínu s některými fotbalisty rozloučili?

Poměrně novou a docela velkou změnou je to, že skončili obránci Uvíra a Hovorka. Začali jsme pracovat na obměně a omlazení kádru, pomalinku sháníme mladší hráče. Teď jsme třeba zkoušeli mladého stopera z Dukly a nevedl si vůbec špatně.

Uvíra byl dlouhá léta dirigentem, na hřišti hráče dokázal usměrnit, někdy byl i hodně důrazný. Jak přijal konec v klubu? Už máte náhradu podobného ražení?

Oba kluci vzali konec v pohodě, jako profesionálové. Změna to samozřejmě je, ale máme i další zkušené kluky. Je tu Domino Tichý, co by tu roli mohl vzít. Stejně tak Kuhnel nebo Valíček. Měli bychom si s tím poradit.

A co zkušený záložník Abena, který už má také svůj věk, ten pokračuje?

Určitě ano. Další změny zatím nejsou. Na zkoušce je u nás sedm kluků, trénují s námi a uvidíme, jak to dopadne. Po přípravných zápasech jim řekneme, kdo by mohl zůstat.