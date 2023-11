Až se tomu nechce věřit. Teprve patnáctiletý fotbalista fyzicky napadl hlavního rozhodčího, kterému je 41 let. Co ho k tomu vedlo, to ví snad jen on sám. Občas je k vidění inzultace sudího v dospělém fotbale, ale mezi mládežníky jde o výjimečný případ.