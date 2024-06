Soudní spor mezi fotbalovým klubem SK Studenec a obyvatelem zdejší obce je u konce. Stížnosti na příliš velký hluk během zápasů nebyly vyslyšeny: Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu s odůvodněním, že fandění nepřekračuje běžné hlukové limity podobných akcí.

Bubny mohou opět znít během domácích zápasů Studence. | Foto: SK Studenec/David Lukeš

Spor se táhne už od roku 2016. Začal dopisem stěžovatele Karla Pokorného, jenž má kousek vedle hřiště pozemek s rodinným domem. Vyvrcholil naschvály a soudním verdiktem.

V roce 2022 rozhodl Okresní soud v Semilech o zákazu bubnování, čímž vyhověl místnímu obyvateli. S tímto verdiktem se samozřejmě nikdo v klubu nechtěl ztotožnit, funkcionáři se odvolali ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten po dalších dvou letech rozhodl opačně. Bubny povoleny!

Všem v klubu, včetně trenéra Martina Hrubého, se ulevilo. „Je rozhodnuto. Jediné, co může pan Pokorný udělat, že napadne rozhodnutí Krajského soudu a podá kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu v Brně. Ten už nerozhoduje o výroku jako takovém, ale o tom, jestli předchozí soudy nepochybyly v nějakých krocích. Uvidíme tedy, jestli se žalující ještě odvolá,“ dodal s tím, že už nepředpokládá další protahování případu.

Od prvního sporu uběhla opravdu dlouhá doba. „Samozřejmě nám všem spadl kámen ze srdce. Hlavně tedy sekretáři Petru Junkovi, který tomu věnoval sedm let a vzalo mu to obrovské množství osobního času a nervů. Konečně zase budeme mít čas jen na práci a nemusíme se zabývat touto nepříjemnou kauzou,“ oddechl si Hrubý.

Na výrok soudu se čekalo po celé zemi. „Je to důležitý precedens pro celý český výkonnostní fotbal. Soud to zkoumal opravdu do detailu a hrozně pomohlo také místní šetření, kdy celý tříčlenný senát navštívil naše domácí utkání ve Studenci proti Pěnčínu,“ prozradil kouč vzácnou návštěvu z 19. května.

Jenže ani tak se pan Pokorný nechtěl vzdát. „Žalující sice napadal, že jsme měli vše ztlumené a nebyl to takový hluk jako obvykle, ale jak chcete zlumit bubnování? To je nemožné. Nehráli jsme žádné divadlo a fandili jako vždy,“ pravil Hrubý.

Stejného názoru byl i Krajský soud. „Že by to intenzitou nějakým způsobem zásadně přesahovalo únosnou míru, podle našeho názoru dovodit nelze. Žaloba nebyla důvodná,“ uvedl soudce Jan Fifka s tím, že také na jiných hřištích v regionu v podobných soutěžích se fandí i za použití bubnů či jiných nástrojů.

