Sejde se Pákistánec, Brit, Japonec, Portugalec nebo hráči z Afriky, část pracuje v IT, jiní studují. Nejedná se o začátek vtipu, ale o realitu fotbalového týmu s neotřelým názvem Maloměřické cementárny a vápenice Brno, který na jaře postoupil do brněnského městského přeboru. A tento maloměřický babylon funguje. Týmu plnému hráčů ze zemí z různých koutů světa patří po čtyřech kolech čtvrtá příčka tabulky, naposledy doma na hřišti v ulici Borky zničil 12:0 rezervu Slovanu Brno.

Maloměřická cementárna a vápenice Brno zažívá úspěšné časy | Foto: MCV Brno

„Před čtyřmi roky jsme přišli o mužský tým, hráči se totiž rozprchli do světa. Sháněli jsme náhradu, abychom dospělou soutěž udrželi. Naskytla se příležitost, že se k nám připojí cizinci, kteří hráli takzvanou farní ligu, tedy soutěž neregistrovaných amatérů. Chtěli si zkusit organizovanou soutěže, a my jsme je tu uvítali. Začalo se se šestnácti, osmnácti cizinci a v průběhu let se na ně namotávali různí kamarádi, kolegové z práce a další. V současnosti máme kromě A týmu i béčko a ženský tým,“ představuje klub MCV předseda Milan Skrčený.

V A týmu figurují zástupci takřka všech kontinentů, kromě Afričanů za MCV kope třeba Japonec, zastoupení mají i evropské státy jako Španělsko, Nizozemsko, Itálie nebo Slovensko. Chybí jen ryze český fotbalista, čímž se klub podobá třetiligovému Znojmu.

„Hraje za nás několik Slováků a jeden naturalizovaný Albánec s českým občanstvím, ale ryze českého hráče nemáme. Z evropských regionů nám schází prakticky jen nějaký zástupce ze severu,“ usmívá se Skrčený.

O góly se stará Pakistánec Mohammad Yaha Sajjad, který se na zmíněné víkendové kanonádě 12:0 podílel osmi trefami a se čtrnácti góly po čtyřech kolech bezpečně vládne kanonýrům soutěže.

„Je to kvalitní hráč a systém máme nastavený tak, aby se dostával do gólových pozic. Je to taková týmová dohoda,“ poznamenal Skrčený.

Zvláštní česká mentalita

I když se aktuálně daří, multikulturní kabina má svá úskalí. „Je poměrně náročné zařídit vše tak, aby to fungovalo. Každý národ má svou mentalitu. Dát to dohromady z hlediska morálky a disciplíny je oříšek. Kluci si ale sami uvědomují, že pokud bude dobrá disciplína, tak se výsledky dostaví. Už se vše zlepšilo,“ přesvědčoval šéf klubu, který je zároveň i trenérem.

S dorozumíváním ale podle něj není problém. „Úředním jazykem kabiny je angličtina, kterou na různých úrovních ovládají všichni, takže komunikace nevázne,“ přesvědčoval Skrčený.

Zatímco jazyková bariéra problém není, rasistické narážky ano. „Česká mentalita je občas zvláštní. Někdo si ventiluje národní hrdost tak, že to přechází do extrémů. Naposledy jsem řešil slovní nadávky na adresu afrických hráčů. Nemám takové projevy rád. Nebývá to nějak extrémní, ale každá narážka se může hráče dotknout. Nějaká slovíčka už kluci pochytili, takže se orientují,“ podotkl Skrčený.

Klub má i své věrné fanoušky. „Jde hlavně o kamarády hráčů, ale už máme i skalní příznivce, kteří se chodí dívat, jak nám to v tomto složení šlape,“ všiml si Skrčený.

Podle něj se sezonu co sezonu pravidelně obmění zhruba půlka kádru. „Máme stálé hráče, kteří jsou s námi od začátku, kdy jsme se vydali po této cestě, a pak přichází noví. Vždycky uděláme náborový den a někoho vybereme. Je ale docela problém v tom, že nemáme aspoň tři zápasy v řadě stejnou sestavu. Pracují u nás třeba ajťáci a tři dny před zápasem řeknou, že musí letět pracovně do Norska. Takže někdy je těžké to složit,“ přesvědčoval šéf klubu.

Celku ze severovýchodu Brna ale sázka na cizince vychází, po letech hraje nejvyšší městskou soutěž, kde v úvodu figuruje v popředí tabulky. „Chceme se pohybovat někde uprostřed nebo nejlíp v horní polovině tabulky, ale začátek sezony nepřeceňuju. Nikdy by člověk neměl moc předjímat. Teď je tu určitá pohoda, ale přijdou silnější soupeři a může se to změnit,“ dodal Skrčený.

Podobně multikulturní tým z Prahy s názvem Prague Raptors Football Club se postupem času vyškrábal z nejnižší městské soutěže až do I. A třídy, ve které aktuálně figuruje.