Deník si na závěr podzimní sezony nechal opravdovou lahůdku. S kamerou a pořadem Pivo, párek a Liga mistrů se vydal do Vigantic, obce na Vsetínsku, kde stále dává góly nejlepší střelec Eura 2004, bývalá hvězda Liverpoolu, Aston Villy, Lyonu, Galatasaray Istanbul nebo Baníku Ostrava Milan Baroš. A nejen on.

K triumfu 5:0 v tradičně vyhecovaném derby mezi domácí Modrou hvězdou a Rožnovem pod Radhoštěm přispěl gólem další účastník bronzového mistrovství Evropy v Portugalsku René Bolf. Milan Baroš se trefil jednou, vykoledoval si penaltu, ale také málo vídaným způsobem zahodil jednu stoprocentní tutovku.

„Přiznám se, že jsem to trošku podcenil. Chtěl jsem to uklízet, ale trošku jsem to netrefil, nesklopil jsem nohu a místo prázdné brány jsem trefil tyčku,“ usmíval se po zápase druhý nejlepší střelec reprezentační historie.

Býval to šikovný ogar

Nevyužitá loženka rozhodně nepokazila „závěrečnou“ domácích Vigantic. Aby toho nebylo málo, párty se spojila s oslavou Barošových narozenin. Je to tak, hvězdný útočník měl o den dříve, v pátek 28. října, své 41. narozeniny.

Oslavil je tak na místech, kde dělal vůbec první fotbalové krůčky.

„Byla tady ještě škvára, Milan byl šikovný ogar. Jezdíval sem na kole, už ve dvou letech nám tady podával balony,“ vzpomínal jeden z místních pamětníků, který si nenechal sobotní duel ujít.

Milan Baroš žije střídavě v Praze a na Moravě a když vigantická modla nastupuje za domácí klub, je to pochopitelně svátek. I když v aktuálním ročníku I. A třídy odehrál už devět zápasů, ve kterých nastřílel osm branek.

„Když je sezona, snažím se jezdit co nejvíc. Samozřejmě, že někdy to nevyjde a jsou i zranění. Snažím se tak nějak pendlovat,“ prozradil Baroš. „Kde jinde než tady zakončit kariéru. To byla jasná volba,“ dodal.

Červená karta pro jmenovce

V bitvě s Rožnovem jeho týmu pomohla i červená karta pro Barošova jmenovce. Jakub Baroš byl ve 27. minutě poměrně přísně vyloučen. Hlavní rozhodčí možná trošku kompenzoval úvodní udělení pouze žluté karty pro hostujícího brankáře Skláře, po kterém, když už sudí pískl faul mimo pokutové území, měla i podle rozčileného Milana Baroše následovat karta červená. Domácí Pavlica by totiž pokračoval směrem k prázdné bráně.

„Ulehčilo nám nakonec, že jsme hráli skoro celý zápas proti deseti. Pomohli jsme si góly ze standardek, což jsme chtěli. Ve druhém poločase jsme měli více sil my,“ řekl Baroš, který sám v 54. minutě zavíral vzdálenější tyč a zkušeně upravil na 3:0.

„Nic secvičeného, prostě to tak vyplynulo,“ zasmál se kanonýr. „Mladí kluci z Rožnova byli šikovní, běhaví, ale pak už jim docházely síly. V první půli měli šance, gólman nás podržel, ve druhé neměli prakticky nic,“ hodnotil mač, ve kterém se za domácí střelecky prosadil i výborný brankář Jiří Slovák.

To Milan Baroš si to na hřišti coby čerstvý jednačtyřicátník stále užívá, góly dává na nižší úrovni, ale kdo ví, třeba jednou v reprezentaci jméno Baroš opět bude zářit. Oba synové totiž hrají fotbal. Starší třináctiletý Patrik dává góly za pražskou Slavii, o dva roky mladší Matteo kope za Duklu.

Tatínka tentokrát naživo v akci neviděli. „Když je čas, jsou ve Viganticích přes léto na prázdninách. Teď mají svoje sezony, hrají své zápasy, takže se na tátu jezdí podívat málo,“ prozradil závěrem Milan Baroš.