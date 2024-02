První náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib zveřejnil v pondělí dopoledne na svém profilu na sociální síti X video, ve kterém propagoval inovativní maraton Nakopni Prahu. Hned ale pořádně namíchl fanoušky fotbalové Slavie – ve videu má na sobě totiž on i jeho kolega dres sešívaných, na kterém je logo klubu přelepené logem Pražské integrované dopravy. Na sociálních sítích za to okamžitě sklidil vlnu kritiky.

První náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib ve videu na sociální síti X oblékl dres Slavie s přelepeným logem klubu. | Foto: Zdeněk Hřib / X

Sám Zdeněk Hřib si svým videem na propagaci projektu Nakopni Prahu chtěl rýpnout do předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který v polovině ledna vydal video, kde ve fotbalové kabině vyjadřuje nespokojenost s počínáním vlády a zve na sérii svých debat Bez cenzury.

První náměstek pražského primátora proto oblékl dres Slavie a Rakušanovo video předělal a zparodoval. Diváci na sociálních sítích si ale okamžitě všimli toho, že na dresu něco nehraje – na levém prsu je místo tradiční slávistické hvězdy logo Pražské integrované dopravy, které je navíc nalepené tak, že zpod něj jasně vykukují cípy hvězdy.

„Já doufám, že se mi ta přelepená hvězda jen zdá,“ reagoval okamžitě jeden z uživatelů sociální sítě X.

„Zdeňku sorry, ale takhle znevážit dres našeho klubu, to jste se asi zbláznili, ne? To je normální zločin,“ přisadil si další.

„Děláš si dobrý den? Takhle odporně přelepit naši hvězdu a ani si nedat práci s tím, aby nebyly cípy vidět? Ty jsi ta nejhorší esence náplav,“ přisadil si další z uživatelů X.

Názorů na video se ale pod příspěvkem sešlo daleko více a mnohé z nich nebyly zdaleka tak slušné. Sám Hřib se pod jedním z komentářů bránil. „To jsou dresy PID!“ napsal a neopomněl označit oficiální profil Pražské integrované dopravy.

„Jste lhář. Nedělejte ostudu našim dresům. Vůbec bych se nedivil, kdyby přelepení původního znaku a tvrzení, že jsou dresy vaše, navíc v klipu pro vaší propagaci, bylo protiprávní,“ reagoval jeden ze slávistických fanoušků.

A podle advokáta Tomáše Martince, který na svém profilu na sociální síti X uvádí, že je slávistou, by Hřibovo počínání skutečně mohlo být problematické. „Schválně, jestli Slavia dala souhlas s využitím dresů v rámci kampaně pro Piráty, pana Hřiba, PID nebo pro co to vlastně je, nebo zda Zdeněk Hřib jen parazituje na její pověsti. A schválně, jestli dala souhlas i s tím, aby pan Hřib prznil klubovou symboliku,“ napsal v reakci na video a připojil i paragraf, který definuje parazitování na pověsti.

„Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl,“ stojí v citovaném paragrafu občanského zákoníku.

A skutečně jeden z uživatelů Hřibovi v komentářích vyhrožuje podáním žaloby. Zda k tomu skutečně dojde, nebo ne, se teprve ukáže. Už teď je ale jasné, že první náměstek primátora hlavního města si znepřátelil hned dvě velké skupiny obyvatel. Sparťany, protože oblékl slávistický dres, a slávisty, protože přelepil logo jejich milovaného klubu.