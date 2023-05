Co dělají bývalí slavní fotbalisté po skončení vrcholové kariéry? Deník se tentokrát vydal s kamerou a pořadem Pivo, párek a Liga mistrů do jižních Čech, kde si v Olešníku prodlužuje fotbalová léta David Lafata. Historicky nejlepší střelec české nejvyšší soutěže hraje krajský přebor od svého konce ve Spartě a pořád ukazuje, že to má v noze. Letos nastřílel už třináct branek, proti Hluboké nad Vltavou ale nedokázal odvrátit porážku svého týmu.

Pivo, párek a Liga mistrů, 15. díl | Video: Filip Ardon

V české nejvyšší fotbalové soutěži nastřílel David Lafata 198 gólů. Nikdo jiný jich nedal víc. Profesionální kariéru ale někdejší útočník Českých Budějovic, Jablonce a Sparty uzavřel už v roce 2018 a od té doby nastupuje za Olešník, kde s fotbalem začínal. V jihočeském krajském přeboru plní bývalý reprezentant roli tvůrce hry, pravidelně sbírá branky a končit ještě nehodlá.

Které pivo vládne na fotbale? Podívejte se na Švancaru, Baroše i zkrat Řepky

Jen na jaře Lafata nasázel devět gólů a v jednom z utkání si po dlouhé době kopl i se svým někdejším spoluhráčem ze Sparty Bořkem Dočkalem. Ten vypomohl svému kamarádovi v utkání proti Rudolfovu, který Olešník vyhrál 3:1.

„Bylo to pěkné nejen pro mě, ale i pro kluky naše i kluky z Rudolfova. Lidi asi nebudou mít moc možností ještě ho vidět hrát. Jsem moc rád, že nám takovou radost udělal a přijel,“ prozradil jednačtyřicetiletý útočník s tím, že Dočkala příliš dlouho přemlouvat nemusel.

Klíčový plejer

Už bez svého osvědčeného parťáka ale Lafata se svými stálými spoluhráči nastoupil v rámci 26. kola krajského přeboru proti nedaleké Hlubokou nad Vltavou. Derby, kterému přidává na zajímavosti už blízkost obou obcí, ještě přikořenila nepříjemná situace, která se odehrála před čtyřmi lety. Během své první sezony v Olešníku tehdy Lafata pod hlubockým zámkem nedohrál, když si ze střetu se soupeřem odnesl zlomeninu nohy.

To o předminulém víkendu už se na jihu Čech hrálo daleko klidnější utkání. 150 diváků vidělo porážku domácích, které nezabránila ani bývalá osobnost Sparty.

Za televizní hvězdou: Podaný měl na vesnici problém, bývá to divočina

„David je hvězda. Skromný kluk, znám ho odmalinka. Je velice seriózní člověk, občas mu to na hřišti ujede kvůli rozhodčímu. To se ale stává, je to fotbal. Pro Olešník strašně znamená,“ opěvoval bývalého ligového snajpra jeden z místních fanoušků.

„Je dobře, že takoví hráči v soutěžích působí a hrají. Je to přínos pro náš fotbal,“ dodal bývalý útočník Českých Budějovic Karel Vácha, který v současnosti žije v Hluboké a působí jako manažer místního celku.

Soupeř byl běhavější

S průběhem zápasu mohl být Vácha spokojený. Tomáš Pecka v průběhu jedenácti minut prvního poločasu proměnil dvě penalty a v závěru po chybě brankáře zkompletoval hattrick. Slavného Lafatu tak svým střeleckým galapředstavením poněkud zastínil.

„Poslouchá se to dobře. Jeli jsme sem s úkolem vyhrát. Už proto, že je to místní derby. Do puntíku jsme splnili všechno, co jsme si řekli,“ pochvaloval si hlubocký střelec.

Za hvězdou na exkluzivní oslavě: Baroš dal gól, fanoušci Vigantic vás dostanou

„S Davidem jsem tady hrál. Působil jsem tady půl roku a znám se s ním i z budějovické akademie, kde trénuju. Známe se velice dobře, nebylo to pro mě nic nového. Je to velká zkušenost, je to velká legenda českého fotbalu,“ vysekl poklonu bývalému reprezentantovi.

To Lafata byl s výsledkem 0:3 pochopitelně o poznání méně spokojený. „Sešlo se to, že se to vždycky odráželo na druhou stranu, než jsme byli. Je potřeba ale přiznat, že Hluboká byla běhavější a moc nám toho nedovolila,“ hodnotil.

Neproměněná šance

Jinak si ale fotbal ve vesničce, kde kdysi začínal kopat do míče, užívá. „Každý rok to bolí víc a víc. Dokud to trošku jde, tak bych si chtěl ale ještě zahrát. Baví mě to, takže dobré. Jestli to dáme dohromady a bude nás aspoň jedenáct, tak budu pokračovat,“ prozradil bývalý profík, který byl na hřišti stále hodně vidět.

Pokryl obrovský prostor, už první akci soupeře zastavil obětavým skluzem a vedle dobré defenzivní práce se snažil i podporovat útok. Sám měl velkou šanci v úplném závěru, standardní situaci z dobré pozice ale do sítě neposlal.

Za hvězdou s cejchem: Šimák zahodil neřesti, láska k fotbalu ho zachránila

„Spíš chyběly síly, nemohl jsem to tam dokopnout. Snažil jsem se to dát k tyči, ale už to byla taková plašmuška,“ smál se Lafata.

Domácí fanoušci mu i tak zatleskali. Dobře si totiž uvědomují, co pro jejich vesnici a klub znamená. Porážka navíc s pořadím v tabulce nezamíchala, a tak se Olešník dál vyhřívá na druhém místě jihočeského přeboru. Hned o dalším víkendu navíc vyhrál i bez Lafaty v sestavě v Prachaticích s přehledem 3:1.