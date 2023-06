Co dělají bývalí slavní fotbalisté po skončení vrcholové kariéry? Deník se tentokrát vydal s kamerou a pořadem Pivo, párek a Liga mistrů do Kostelce nad Černými lesy, kde se konalo benefiční utkání k výročí 100 let tamního fotbalové klubu. Jeho garda si zahrála proti týmu Real Top Praha složenému z osobností kulturního a sportovního života. Svoje umění s míčem tak předvedl i bývalý fotbalista Marek Nikl nebo nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller.

Fotbalový klub SK Kostelec slaví v tomto roce 100. výročí založení klubu a v souvislosti s tím připravil několik sportovních a kulturních akcí. Kromě plesu, výstavy a oslav na hřišti, kde se hlavní program skládal ze zápasů mládeže i soutěžního utkání místního áčka, se odehrálo i benefiční klání mezi domácím týmem a hráči z Real Topu Praha.

„Je to pro nás významná událost a chceme navázat na historii klubu, která tady byla. Hrály se tu krajské soutěže, v posledních letech pracujeme systematicky s mládeží a aktuálně máme mládež od přípravky do starších žáků. Chtěli bychom pokračovat v nastaveném trendu a vybudovat tu všechny mládežnické kategorie,“ nastínil předseda oddílu Jiří Vedral, který sám oblékl dres kostelecké gardy.

Na hřišti se proti němu postavili například herci Jiří Ployhar, Ladislav Hampl, Jakub Šorm, Matouš Rajmont, moderátoři a komentátoři Jaromír Bosák, Milan Štěrba a z řad sportovců Nicolas Husenský, Michal Hamršmíd, Marek Nikl nebo Pavel Šultés. Nechyběl ani neúspěšný kandidát na prezidenta republiky Karel Diviš a součástí týmu byl i nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller.

„Už jsem se těšil na letní sezonu, až budeme zase takhle jezdit na tyhle charitativní zápasy. Tím, že se účastníme, pomůžeme i dobré věci,“ pochvaloval si bývalý vynikající útočník.

Bubny i skandování

Celkem se vybralo 100 tisíc korun pro nemocnou Marušku z Konojed, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Tato částka jí umožní absolvovat účinnou léčbu na Slovensku.

„To je skvělé, právě proto to děláme. Další plus je, že se trošku proběhneme a zpotíme. Podobné zápasy jsou důležité i pro lidi. Je to skvělá akce,“ byl spokojený Marek Nikl, bývalý obránce Bohemians.

Kostelecká garda, kterou za pomoci bubnu a skandování podporovala místní mládež, ale nedarovala výběru hvězd nic zadarmo. V zápase šla jako první do vedení a po srovnání si vzala svůj náskok zpět. Real Top ovšem ukázal svoji kvalitu a zvítězil 5:4. K vidění byly pěkné branky i parádní gólová přihrávka od herce Ladislava Hampla.

„Domácí hráli výborně, skončilo to o gól a mohlo to skončit i obráceně. Šance byly na obou stranách. Skvělé. Zahráli jsme si a jsme spokojení,“ pochválil kostelecký výběr Nikl.

„Hráli velmi dobře. Jsou to bývalí hráči, kteří hráli vyšší soutěže. To bylo znát, na hřišti o sobě věděli. Užili jsme si to jak my na hřišti, tak snad i diváci,“ přidal Koller, který znovu ukázal, že i v padesáti letech to v sobě stále má. Není divu, vždyť fotbalová léta si po profesionální kariéře ještě prodlužuje ve své domácí Smetanově Lhotě.

Oslava na žízeň

„Letos jsem odehrál přes půlku zápasů v sezoně. Když mám čas, jsem tam a jsem zdravý, tak vždycky rád vypomůžu,“ vyprávěl bývalý hráč Sparty, Dortmundu nebo Monaka, jenž už se těší na další podobná fotbalová zastavení, kterých bude léto plné.

„Léto budu trávit aktivně. Začínají exhibiční zápasy, takže budu léto trávit těmi a jinými sporty,“ prozradil.

Možnost zahrát si proti legendárnímu střelci ocenili i hráči domácího výběru. „Já jsem proti němu hrál už asi potřetí nebo počtvrté. Je vždycky radost si proti němu zahrát. Je vidět, že to v něm pořád je,“ vyprávěl kostelecký Petr Nádraský.

Porážka o gól tak Kostelec vůbec nemrzela. „Soupeř se přizpůsobil naší výkonnosti, to se mi líbilo. V takových utkáních vůbec nezáleží na výsledku, ale na tom, aby se lidi pobavili, my si zahráli a udělali si žízeň. Teď to půjdeme oslavit,“ zakončil domácí fotbalista.