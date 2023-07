Parádní fotbalové odpoledne si užili v neděli fanoušci ve Valtířově na Ústecku, kde proti domácímu účastníkovi III. okresní třídy vyběhla stará garda AC Sparta Praha. Největší hvězdou duelu byl historicky nejlepší reprezentační kanonýr Jan Koller.

V akci byly i další sparťanské hvězdy minulosti - Siegl, Frýdek, Obajdin, Papoušek nebo Flachbart. O pohodové a přátelské atmosféře svědčí pivo na sparťanské střídačce, které s radostí doručil Sieglovi a spol. valtířovský masér, nebo pusa, kterou vyinkasoval z hlediště Flachbart jako povolený doping. Jestli ji dostal od manželky, přítelkyně či náhodné fanynky, se zjistit nepodařilo.

Mladíci se chtěli ukázat

„Neblbni, neblbni, vždyť ho můžeš zranit. Buď opatrnej!" káral jeden z valtířovských veteránů svého výrazně mladšího spoluhráče, když zajel do soupeře. Spartak si vážil, že si mohl zahrát proti velkým jménům české kopané „Mladí nám trošku zatopili. My máme v obraně šedesátileté kluky, to je pak znát. Ale vše bylo v mezích normy, domácí byli slušní. Hlavní je, že padlo hodně gólů," byl spokojený sparťan Lukáš Zelenka.

Vyhecované domácí družstvo později na svůj důraz doplatilo, v samém závěru totiž proti němu byla za nerozhodného stavu nařízená penalta, kterou právě Zelenka nadvakrát proměnil. Valtířov tak prohrál 6:7, přesto měli všichni po závěrečném hvizdu úsměv ve tváři.

Takhle Lukáš Zelenka rozhodl o výhře Sparty:

Až na jednoho muže. Jan Koller byl zaražený, po deseti minutách se totiž zranil. Za tu dobu stihl jen dvě hlavičky, z nichž ani jedna nešla na branku. „Dostal jsem koňara, ale nebylo to zaviněné, v pohodě. Hlavně jsem musel řešit svoje osobní problémy, takže jsem nebyl moc koncentrovaný na utkání. Snad si to lidi užili i tak. Cítil jsem, že mě chtějí vidět, tak jsem v závěru ještě šel na hřiště," vysvětlil populární Dino, kterému se ve Valtířově na pět stovek diváků tleskalo nejvíce.

Ochotná legenda se před i po střetnutí vyfotila s každým, kdo měl zájem, ve frontě byl i gólman Spartaku Petr Žižka, jemuž ale gól Koller nedal. „Naštěstí jsme ho eliminovali tím koňarem a tím pádem i celou Spartu. Dělám si srandu, na míč jsem si sáhl jen dvakrát - při rozcvičení a pak při jeho lovení z brány. Byl to úplně jiný fotbal než v okrese, kluci sparťanský to mají v noze, paráda."

Dorazí po Spartě Liverpool?

Žižka byl rád, že stará garda Sparty Valtířovu, který slavil své obecní slavnosti, na pozvánku vůbec kývla. „Ono je to o penězích. Ale když se pak domluvíte, tak už je vše jednoduché a bezproblémové. Byla to paráda, přišlo hodně lidí, všichni si to užili. Do budoucna víme, co ještě zlepšit, třeba ozvučení. A může dorazit další soupeř. Kdyby bylo na mě, tak bych pozval Liverpool," zasnil se Žižka.

Jan Levinský, další zkušený valtířovský harcovník, si domů také odnášel spoustu zážitků. „Super, sešli jsme se v parádním počtu. A já jsem jednou obehrál Flachbarta. Hrát proti Spartě byla čest, těžko zažiju víc. A jestli jsme spíš sparťani, nebo slávisti? V naší kabině je to tak půl napůl, ale já fandím Teplicím a Liberci."