Nebývalý důvod stojí za nedohráním utkání středočeské I. A třídy mezi mělnickou Pšovkou a Luštěnicemi. Hosté o poločasové přestávce nahlásili, že jejich kabinu navštívil zloděj. Zápas dále nepokračoval. Kromě osobních věcí se ztratilo dokonce i auto. Na místo byla okamžitě přivolána policie.

Zápas Pšovky Mělník a Luštěnic (foto z jara) měl tentokrát předčasný a hodně nepříjemný konec. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Hosté z Boleslavska prohráli první poločas utkání 0:2, opravdová nepříjemnost na ně ovšem čekala až po návratu do kabiny. Jak rozhodčím utkání záhy potvrdil vedoucí Luštěnic, došlo k vykradení jejich šatny. Kromě osobních věcí zmizel i automobil jednoho z členů luštěnického klubu. Místo pokračování v utkání tak bylo na místo volána hlídka policie ČR.

„Na základě těchto okolností jsem rozhodl, že utkání je nemožné dohrát, a proto jsem tuto skutečnost oznámil oběma vedoucím, kteří neměli žádné námitky a plně s tímto souhlasili," zdůvodnil rozhodčí v zápise předčasný konec.

„Přišli jsme o půli do kabiny, a ta byla vykradená. Ztratilo se nám několik mobilů, peněženky, karty, klíče od auta a jedno auto," popsal poločasový šok trenér hostí Jakub Pleško. „Šetří to policie. Jedinou zatím dobrou zprávou je, že se našly tři mobily, které snad ten člověk, který to vykradl, vyhodil někde u Neratovic," dodal před sobotní půl osmou večerní.

Jak Deníku potvrdila i mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková, vloupal se pachatel do kabiny z ulice malým oknem do koupelny. „V průběhu prvního poločasu se zatím neznámý pachatel násilím dostal do kabiny, kde odcizil šest mobilních telefonů, platební karty, dvacet tisíc korun a klíče od tří osobních vozidel. Přičemž jedno z nich odcizil a odjel s ním z místa. Jednalo se o audi A4,“ upřesnila policejní mluvčí, podle které se podařilo nalézt již čtyři mobilní telefony, jichž se pachatel zbavil. Po vozidle policisté nadále intenzivně pátrají. „Auto je vyhlášeno v celostátním pátrání,“ dodala mluvčí.

Podle hrajícího trenéra domácích Jana Studeného měl pachatel dokonce sledovat část prvního poločasu z publika. „Kluci od nás snad vědí, o koho jde. Viděli, že se tam motá v bejsbolce, zahalený a s brýlemi, ale nikoho nenapadlo, že by se tohle stalo. Muselo to být chvíli před koncem poločasu. Strašný,“ řekl Studený k události, jakou na Pšovce nepamatují.

„Škoda, že to z ulice není zabezpečené mřížemi. Na druhou stranu, když se tam padesát let nikdo nevloupal, tak nemohli čekat, že to někdo udělá. Stalo se. Teď už se s tím nedá nic dělat,“ dodal hostující Jakub Pleško.

Co hosty v danou chvíli zajímalo nejspíš nejméně, byl osud samotného utkání. Podle informací z obou táborů by se měl druhý poločas dohrávat v náhradním termínu. „Otázka je, jestli hosti budou chtít vůbec přijet. Je mi jich hrozně líto. Hrůza, co se děje,“ kroutil hlavou Jan Studený. „Očekávám, že se bude dohrávat, ale musí to samozřejmě rozhodnout svaz,“ uzavřel Jakub Pleško.