V nejvyšší fotbalové lize žen titul doposud získaly jen Slavia a Sparta, vzájemné derby většinou rozhodují o tom, kdo na konci sezony zvedne cenný mistrovský pohár nad hlavu. V neděli se sváteční duel poprvé v historii uskuteční na pražské Letné. Sparta si brousí zuby nejen na tři body, ale i na překonání diváckého rekordu.

Trénink Sparty na Letné | Video: Deník/František Bílek

Slavia obhajuje titul, navíc se může pyšnit návštěvou 6 882 fanoušků, která přišla v roce 2019 do Edenu na zápas Ligy mistryň s Bayernem Mnichov. Na Letné bylo deset dnů před výkopem prodáno přes 3 tisíce vstupenek, čeká se, že slávistický rekord padne.

A hráčky, realizační tým i příznivci Sparty si přejí, ať padne i Slavia.

„Nedělní střetnutí vnímáme to jako velmi důležitý zápas, souboj o titul. Ale každý zápas je důležitý, v každém potřebujeme získávat body, naposledy se to nepovedlo,“ vrací se trenér Sparty Martin Masaryk k víkendovému utkání se Slováckem, který skončil remízou 1:1. Díky ztrátě rivala s v tabulce vyhoupla do čela Slavia. „Chceme získat tři body a jít zase do čela. To, že se hraje na Letné, je paráda, jsme za to opravdu šťastní. Bude to svátek. Velká návštěva by holky měla hnát za výhrou.“

Sparťanka Antonie Stárová je na Slavii řádně nažhavená. „Bude to bitva! Největší zápas, jaký v Česku je. A teď navíc poprvé na Letné. Budeme bojovat za Spartu, naším jednoznačným cílem je Slavii porazit a ukázat všem fanouškům, že máme na to sesadit Slavii z trůnu.“

V táboře Slavie panuje optimismus, družstvo se na derby naladilo vysokým vítězstvím 10:0 nad Baníkem Ostrava. „Pro nás je prioritou výhra, obhajoba titulu. Už před sezonou jsme si všichni řekli, že je to náš cíl. Znovu chceme do Ligy mistryň,“ velí kapitánka Slavie Diana Bartovičová.

Vysoká návštěva? Skok pro ženský fotbal

Co říkají „sešívané“ hráčky na to, že se bude hrát na Letné? „Vysoká návštěva by mohla být výbornou motivací pro všechny. A obrovský krok pro ženský fotbal. Věřím, že se zápas povede a přitáhne nové diváky,“ přeje si Bartovičová.

Brankářka Slavie Olivie Lukášová už zápasy před početnou kulisou zažila. „Takových 10 tisíc diváků by byl zážitek, super pro vizitku ženského fotbalu. Zažila už jsem zápasy s tolika diváky, byl by to velký hukot. Pro některé holky nezvyk, mohlo by nás to rozhodit. Musíme se soustředit jen na náš výkon,“ upozorňuje.

Vstupenky stojí 100 korun, držitelé permanentek na Spartu mají vstupné zdarma.