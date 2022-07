V Dubí na Teplicku se hrály v minulosti krajské soutěže, fotbal má v osmitisícovém městečku tradici. V současnosti kopou okresní přebor dva týmy - v Pozorce sídlí 1. FC Dubí, v Bystřici SK Dubí. Mnohem vyšší návštěvy má „eskáčko”, důvodů je několik. „Přestěhovali jsme se před lety na nevyužitou Rudolfku, kde je parádní zázemí. Sice osmdesátky, ale nemá to chybu. V tom má 1. FC Dubí nevýhodu, Pozorka je odlehlejší. A to tam má majitel klubu Franta Klimek parádní trávník a také skvělé zázemí. I kdyby se rozkrájel, tak tam lidi chodit nebudou. Podle mě by tam i Queen přišlo málo lidí,” myslí si Hruška.

Se svým organizátorským týmem vybudoval z „eskáčka” projekt, který není jen o fotbale. Pro dubské obyvatele pořádá celou řadu sportovních i mimosportovních podniků. „Jsou to různé plesy, bály, turnaj ve volejbale, měli jsme tu třídenní Covid Cup s osmi týmy, to je na okrese ojedinělé, v zimě děláme kluziště, běžeckou stopu, je toho hodně.”

Takhle to na Rudolfce vypadalo při derby v srpnu 2019, kdy bylo v hledišti šest stovek diváků:

V neposlední řadě si pak návštěvníci Rudolfky můžou pochutnat na skvělém jídle a dobrém pití. „O diváka se musí pečovat. Jsou tu stánky, pochutiny, pivo, máme spolupráci s hospodou, je nadstandardní. S majiteli Jardou Hořejším a jeho paní Nikolu se parádně spolupracuje, na každý nápad řeknou ano. Co si můžou lidi zakousnout? Mění se to zápas od zápasu. Tradicí je klobáska - bílá a červená, k tomu nějaká krkovice, ovarové koleno a tak dále,” líčí Roman Hruška.

Rekordní návštěva přišla na derby před třemi lety, pořadatelé tehdy oznámily šest stovek diváků. „Ale tenkrát byly v areálu Dubské slavnosti s Miroslavem Žbirkou. Hodně lidí, kteří byli na slavnostech, se mrklo i na fotbal. Ale byla to paráda. Když je plná Rudolfka, tak se oběma mančaftům hraje líp. Jinak se hecneš, jsi všude o krok blíž. Derby má pak úplně jinou úroveň.”

I proto, aby si Dubší užili duely s okresními rivaly, se nehrnou do vyšší soutěže. „Já radši budu hrát okresní derby, kam přijde 200 lidí, než abych hrál zápasy s pro diváky neznámými týmy. Aby sem přijely třeba Počáply, které lidi neznají… To by pak nebylo ono. Prostě se nikam nehrneme, takhle je to fajn,” uzavírá Hruška.