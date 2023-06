VIDEO: Stiptýz pro 600 lidí. Při zápase Mostu vběhl na trávník nahý muž

Nečekanou striptýzovou vložku měl třetiligový zápas mezi fotbalisty Baníku Most a hosty z Benešova. Poté co se domácí baníkovci dostali do vedení 2:0 vběhl na trávník zcela nahý muž. Oslavně tleskal a proběhl se po hřišti před zraky 630 diváků, kteří dorazili do ochozů.