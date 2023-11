„O vývoji utkání bohužel rozhodl jeden špatný výrok hlavního, aby se to přeneslo do dalších dlouho netrvajících vteřinek Byl z toho incident, který za působení v kraji nepamatujeme. Následné výroky obou vyloučených Honců a Havla nelze však v žádném případě tolerovat, s tím se plně ztotožňujeme. Bohužel takový je náš současný fotbal a náš výbor SK se tímto za to omlouvá a věří, že se to již nikdy nebude na naší půdě opakovat,“ řekl Libor Sklenář, manažer Vilémova.

„Takhle kdybychom hráli venkovní zápasy pořád, tak bych byl spokojený. Hodně nám pomohlo, že jsme se rychle dostali do vedení a to bylo podle mého klíčové. Vilémovu pak začaly trochu téct nervy, cítili šanci ještě s výsledkem něco udělat a skoro to odnesl rozhodčí. Tohle ale do fotbalu nepatří. Jsou to pro nás tři cenné body,“ má jasno Martin Junek, obránce Kadaně.

Takto rozhodčí popsal obě vyloučení dvou vilémovských fotbalistů.Zdroj: fotbal.cz

To tým z Děčínska na konci podzimní části ztrácí dech, na vině je také velká marodka. „Chtěli jsme odčinit ten debakl proti Mostu. To se nepovedlo, prohráli jsme rozdílem třídy. V prvním poločase to byla z naší strany katastrofa,“ kroutil hlavou Sklenář.

Emoce začala plápolat po tvrdém faulu Junka, za kterou chtěli domácí žlutou kartu. Ta ale nepřišla. „Vzápětí fauloval Honců podobným faulem, možná i mírnějším. K našemu údivu přišla druhá žlutá a červená. Kvůli tomu na hřišti vznikla mela, červenou dostal již zmíněný a zkušený Havel. Nejhorší je, že oba dostanou asi vysoké tresty a budou nám dlouho chybět,“ dodal vilémovský manažer.