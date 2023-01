Neprofesionální fotbal zná vítěze tradiční ankety. Trutnovské Společenské centrum Uffo ve čtvrtek hostilo PUMA Galavečer Našeho fotbalu a v hlavní kategorii se nejlepším hráčem staršího dorostu stal fotbalista italského US Lecce Daniel Samek.

Člen reprezentačního výběru do 19 let za sebou má po přestupu z pražské Slavie úvodní půlrok na Apeninském poloostrově a mimo to zvládl s reprezentační devatenáctkou úvodní díl kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Odchovanec východočeského fotbalu za sebou v anketě nechal Lukáše Ambrose z německého Wolfsburgu, třetí skončil mladoboleslavský Lukáš Mašek.

V Trutnově se vyhlašovala celá řada dalších kategorií, Samek byl však jediným vítězem, který si z důvodu „pracovního“ vytížení nemohl ocenění převzít osobně. Zastoupila ho maminka, vítěz navíc pomocí videohovoru poslal do zaplněného sálu zdravici přímo z Itálie.

Daniel Samek zdraví obecenstvo trutnovského Společenského centra UFOO z italského Lecce.Zdroj: Jan Bartoš

Mimochodem: vůbec poprvé se slavnostní vyhlášení ankety konalo jinde než na pražském Žofíně a jak ve svém proslovu uvedl předseda FAČR Petr Fousek, nadešel ten správný čas přiblížit vyhlašování anket amatérského fotbalu do regionů a putovat jednotlivými kraji republiky. Jako první dostal příležitost Královéhradecký kraj, který má s podobnými akcemi bohatou zkušenost.

Talent roku mezi mladšími dorostenci Daniel RusZdroj: Jan BartošZpět ale k výsledkům. Mezi mladšími dorostenci vyhrál podruhé za sebou šestnáctiletý talentovaný útočník pražské Sparty Daniel Rus, největším talentem v ženské kategorii pak byla označena Lucie Bendová z konkurenční Slavie.

Vyhlašovali se také trenéři. Mezi těmi v ženských kategoriích se už pošesté radoval Karel Rada, kouč ženského národního mužstva, trenérkou roku ženské mládeže byla vyhlášena Jana Bělíková.

Že se fotbal nehraje pouze na zelených trávnících, o tom svědčila vyhlášení dalších anket. Více už v přehledu jednotlivých vítězů a vítězek.

Výsledky anket 21. PUMA Galavečer Našeho fotbalu

Fotbal – Nejlepší hráč roku – starší dorostenec

1. Daniel Samek (SK Slavia Praha)

2. Lukáš Ambros (VfL Wolfsburg)

3. Lukáš Mašek (FK Mladá Boleslav)



Fotbal – Talent roku – mladší dorostenec

1. Daniel Rus (AC Sparta Praha)

2. Samuel Pikolon (SK Slavia Praha)

3. Ondřej Penxa (AC Sparta Praha)



Ženský fotbal – Talent roku

1. Lucie Bendová (SK Slavia Praha)

2. Sabina Střížová (1. FC Slovácko)

3. Andrea Švíbková (AC Sparta Praha)



Ženský fotbal – Trenér roku

1. Karel Rada (reprezentace A)

2. Karel Piták (SK Slavia Praha)

3. Michal Kolomazník (SK Slavia Praha)



Fotbal - Trenér roku - mládež muži

Vladimír Chaloupka (FC Zbrojovka Brno)

Petr Strnad (FK Šumperk)

Jiří Šulc (FK Turnov)



Futsal – Talent roku

1. Jaroslav Zápotocký (FC Rapid Ústí nad Labem)

2. Jiří Zápotocký (FC Rapid Ústí nad Labem)

3. Adam Knobloch (SK Interobal Plzeň)



Futsal - Nejlepší hráč roku

1. Michal Seidler (SK Interobal Plzeň)

2. Ondřej Vahala (SK Interobal Plzeň)

3. David Drozd (FK Chrudim)



Futsal – Trenér roku

1. Marek Kopecký (SK Interobal Plzeň)

2. Martin Brůna (reprezentace U19)

3. Martin Dlouhý (FC Rapid Ústí nad Labem)



Ženský fotbal – Trenér roku mládeže

Jana Bělíková (SK Slavia Praha)



Plážový fotbal – Hráč roku, Hráčka roku

Lukáš Trampota (BS Slavia Praha)

Aneta Jungová (BS Slavia Praha)



Grassroots sociální akce roku 2022

Postup na MS neslyšících futsalistů



Grassroots akce roku 2022

Postup Zlínského kraje na ME Region's Cupu

V pořadí jednadvacátý Galavečer neprofesionálního fotbalu se povedl na jedničku. V trutnovském kulturním sále se sešla řada osobností jak českého fotbalu, tak plejáda fotbalových šéfů a funkcionářů z Královéhradeckého kraje.

Karel Piták, mistr Evropy do 21 let z roku 2002Zdroj: Jan BartošMezi hosty, kteří předávali ceny, byli vedle předsedy FAČR Petra Fouska například trenér zlaté jednadvacítky z roku 2002 Miroslav Beránek, aktuální trenér jednadvacítky Jan Suchopárek, kouč David Holoubek, bývalý reprezentant s trutnovskými kořeny Rudolf Skácel či jeho parťák ze zlaté party roku 2002 Karel Piták.

Chybět nemohl předseda Královéhradeckého KFS Václav Andrejs, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček či aktuální i bývalý starosta Trutnova Michal Rosa resp. Ivan Adamec. Program večera zkušeně moderoval Jiří Pelnář, o hudební doprovod se postaral Pajky Pajk Quartet Martina Kumžáka a dvě krásné písně přednesla zpěvačka Dasha. Na závěr celého Galavečera pak k charitativnímu podtextu přispěli všichni hosté vybráním peněžního příspěvku při tradiční tombole.

Zaplněný sál trutnovského Společenského centra UFFO.Zdroj: Jan Bartoš