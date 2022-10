Na Zlínsku hrozila „stávka“ fotbalových sudích! Svaz vše řeší

Po konci angažmá ve Skotsku před dvěma lety již naplno „zařezává“ v rodinné firmě. Kdo by čekal, že to je z křesla vedení, ředitele, mýlí se. „Podmínka otce to nebyla. Sám cítím, že firmu nejlépe poznám, pokud absolvuji kolečka na téměř všech pozicích. Aktuálně se seznamuji s obchodním oddělením,“ upřesnil Zlámal. „Musím začít od píky, po vzoru Baťovského systému. Naštěstí nemusím spěchat, vše chci pořádně pochopit. Stejně tak se už ale účastním i důležitějších schůzek firmy. Na ředitelské křeslo nespěchám, ještě to nějaký čas asi potrvá. Jak dlouho to bude ale nechci předjímat. Nová práce mě ale moc baví, rád poznávám nové věci,“ pousmál se.

I proto bylo pro Zlámala snazší ukončit svou kariéru. Po návratu z ostrovů čekal na zajímavou nabídku. Když nepřišla, řekl profesionální kopané s Bohem. „Byl jsem připraven přijmout nabídku Olomouce nebo mé srdeční záležitosti Bohemky. Jiná varianta nebyla,“ pousmál se gólman.

Na fotbal přitom nezanevřel, od jara hájí barvy Kožušan. „Nastupuji ve středu zálohy, kde mě to baví a daří se mi střelecky. Stejně jako na jaře mám v průměru přes jednu vstřelenou branku na zápas. A jestli mě to neláká mezi tyče. Ne děkuji, už toho bylo dost,“ směje se 36letý úspěšný fotbalista.

„Řada lidí mi už říkala, že mě možná bylo v bráně škoda. Chytání jsem ale miloval a nyní při zakončení těžím právě z mých bohatých zkušeností. Když běžím sám na gólmana, často zakončuji lobem,“ prozradil jeden ze svých fines Zlámal. Do budoucna se přitom nebrání práci ve fotbalovém prostředí. „Nyní jsem v jednom médiu expertem na anglickou kopanou. Na trénování se necítím, ale v budoucnu bych se funkcionářské funkci nebránil,“ dodal Zdeněk Zlámal.