„Musím říct, že když jsem se dozvěděl, co je v zápise, absolutně jsem nechápal. Rozhodně jsem nikomu nevyhrožoval smrtí. S rozhodčím jsem se po zápase vůbec nesetkal, takže tvrzení, že jsem mu pak vyhrožoval ještě jednou, je prostě nesmysl,“ sdělil Deníku silně rozladěný Havel.

Ten také popsal vše, co červeným kartám předcházelo. „Za stavu 1:3 jsme byli v tlaku, při útoku po straně tam byl faul na Tondu Zimu. Za nás měla přijít žlutá karta, já jsem si myslel, že ten hráč, co fauloval, měl už jednu. Ale spletl jsem se. Přesto měla prostě přijít karta. A když jsem řekl, že mohl Tonda jít třeba sám na bránu, tak mi rozhodčí řekl tohle - prosím tě, Bůh ví, kam by běžel,“ nechápal.

Vyhrožoval sudímu smrtí. Klub chování fotbalistů nechce tolerovat

Hra pokračovala, na půlce pak fauloval naopak domácí Honců, který už žlutou měl. K překvapení domácích Saifert tasil druhou žlutou a Honců tak dostal červenou. „Absolutně nechápu. Pokud předtím nepřišla karta, tak Valda jí rozhodně neměl dostat. Přiznám se, to mě neskutečně naštvalo,“ zdůraznil.

Havel se obořil na hlavního rozhodčí, sám ale tvrdí, že neřekl sprosté slovo. „Říkal jsem, že si dělá srandu, že tohle prostě ne. Pak jsem se tam bavil s jedním hráčem z Kadaně a zničehonic se ke mně sudí otočil a dal červenou. Je pravda, že poté jsem mu začal hodně a hrubě nadávat a honit ho po hřišti. Ale rozhodně jsem mu nevyhrožoval, že ho zabiju, jak je uvedeno v zápise. To je holý nesmysl. Mám doma dvě děti, nemám to zapotřebí. Vadí mi, že když si vás rozhodčí zavolá, musíte k němu přijít. Ale když na něj zavoláte vy, dělá že neslyší,“ zakroutil hlavou.

Deník oslovil i samotného rozhodčího Tomáše Saiferta. „Myslím si, že není třeba se k tomu více vyjadřovat. Obě situace jsem se snažil dostatečně popsat v zápise o utkání a z utkání je i videozáznam. Z toho si každý může v dostatečné míře udělat obrázek sám. Ale lidsky mě tato situace velmi mrzí, protože jsem přesvědčený, že jsme s kolegy odřídili utkání dobře. Tato situace byla dost za hranou a nikdo ji nečekal,“ popsal mladý sudí své pocity pár dní po utkání.

Ze záznamu utkání je patrné, že Havel po udělení červené karty začal sudímu sprostě nadávat a po hřišti ho skutečně naháněl. Není ale průkazné, že mu nadával před vyloučením a že by mu vyhrožoval smrtí.

Vilémovský klub se chystá odvolat proti tomu, co je uvedeno v zápise. „Co si budeme povídat, pokud to takto zůstane, dostanu opravdu tvrdý trest. A může se stát, že si dlouho nezahraji. Řešil jsem to s naším manažerem Liborem Sklenářem, musíme proti tomu bojovat,“ řekl odhodlaně.

Pro koho ten fotbal děláme? Jihlavu trápí nezájem fanoušků i partnerů

Napětí a negativní atmosféra na fotbalových hřištích je čím dál tím častější. Všímá si toho i dvojnásobný otec. „Je to tak. Hlavně je vidět, že mezi hráči a sudímu je to často hodně napjaté. Neříkám, že za to můžou rozhodčí, nás hráčů je taky dost. Ale bohužel je to odraz současného stavu rozhodčích, není jich prostě moc. Pak tady u nás píská 19letý kluk, který pak udělá takové chyby a dopadne to tak, jak to dopadlo,“ konstatoval.

Patrik Havel se v průběhu podzimní části nečekaně vrátil do Vilémova ze třetiligové České Lípy. „Už to bylo časově náročné. Logicky se tam zvýšily po postupu tréninkové jednotky a už jsem to prostě nestíhal,“ dodal na závěr.