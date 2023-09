Obránci to s ním mají těžké. Souboje ustojí, faulům se díky průpravě v úpolovém sportu…

„Mara Heinz v útoku podržel těžké balóny a finálními přihrávkami vytvořil několik šancí,“ pochvaloval si naopak trenér olomouckého celku Milan Kovařík.

Již 46letý bronzový medailista z Eura 2004 vytvořil na soupeře klíčový tlak, po kterém sám zkušeně proměnil dva pokutové kopy. Po poločase to přitom bylo 3:3.

Divokou přestřelku načali domácí tlakem a dvěma góly Salajky a Mráčka během prvních deseti minut. „Měli jsme vlažný vstup do zápasu,“ kroutil hlavou opatovický lodivod Bělík.

Pak ale jeho tým přepnul na vyšší výkonnostní stupeň a za patnáct minut dokázal třemi góly nevídaně otočit skóre.

Nepatří do starého železa

„První poločas se musel divákům líbit. Důležitým gólem do šatny nás vrátil do zápasu Alka,“ řekl domácí Milan Kovařík.

Nakonec rozhodl faktor Heinz. Držitel titulu s Baníkem z roku 2004 i tureckého titulu s Galatasaray z roku 2006 ukázal, že stále nepatří do starého železa.

„Druhý poločas nás domácí do vážnějšího ohrožení svojí branky nepustili, hra byla rozhodčím rozkouskovaná a my jsme se nedokázali dostat do herní pohody z prvního poločasu. Domácí nás tlačili nákopy na vystřídavšího Marka Heinze,“ zmínil také Ladislav Bělík.

Nedělní duel na stadionu v Hodolanech tradičně doprovázela famózní atmosféra, utkání vidělo dle zápisu skvělých 340 diváků.

FC Sigma Hodolany – Sokol Opatovice 5:3 (3:3)

Branky: 72. z pen., 77. z pen. Heinz, 4. Salajka, 10. Mráček, 44. Alka – 15. Šigut, 21. Hostaša, 30. Zela.

Rozhodčí: Motal – Majer, Jelínek. ŽK: Wenzel – Smutný, Rolinc, Pala, Šigut, T. Klvaňa. Diváci: 340.