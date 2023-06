Důvody jsou celkem logické. „Každý to má jinak. Já osobně prostě nechci jezdit někam daleko a trávit sobotu mimo rodinu déle, než je nutné. Už jsme si to před pár lety vyzkoušeli. Dost lidí by do postupu šlo, ale ten počet, který jsme si stanovili, splněn nebyl,“ pokrčil rameny.

Ve hře o I.B třídu už je pouze Jiříkov. Kolik týmů by mělo sestupovat?

Průcha přiznává, že lákadlo postupu se vlastně mění na obavy. „Podívejte se, jak dopadly Dobkovice. Podle mě je to v současnosti tak, že se týmy postupu bojí. Prostě strach, jak to bude fungovat ve vyšší soutěži. První rok může být ještě dobrý, ale klíčový je ten druhý. Může se dostat do existenčních problémů. Nebude se dařit, bude se více prohrávat, pár hráčů odpadne a bude se to sypat,“ má jasno.

Velkým problém je také fakt, že týmy se nemají defacto čím jistit. Nejsou rezervní týmy, zoufale chybí mládež. „Je to tak. Vypadnou vám nějací hráči a vy to nemáte čím doplnit. Kdysi jste mohli vzít třeba kluky z dorostu. Mládeže ubývá. Kolikrát ani nemyslíte na nějaké konkrétní cíle, ale kluby myslí hlavně na to, aby prostě přežily. Už prostě nejde o nějaké sportovní úspěchy nebo výsledky,“ zakroutil hlavou.

Jiříkov v sezoně 2016/2017 vybojoval v I.B třídě třetí místo. Do okresního přeboru spadl v sezoně 2018/2019. Tehdy sice skončil jedenáctý, ovšem kvůli velké reorganizaci přesto sestoupil.