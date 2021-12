„Už to vidím, jak na něj budou kluci na hřišti volat: Fun Din Dungu, centruj, Fun Din Dung je volnej, Fun Din Dungu prostrč,“ mudroval v seriálu Okresní přebor po angažování vietnamského spoluhráče herec David Novotný alias Jarda Kužel. Ve Všetatech na Mělnicku si s podobným rébusem rozhodně hlavu nelámali. Hai Bui Thanha mají v týmu už čtyři roky a neřeknou mu jinak než tím nejtypičtějším českým jménem: Honza!

Hai Bui Thanha v obchodě ve Všetatech | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Jeho životní příběh se od jiných v podání vietnamských vrstevníků nejspíš příliš lišit nebude. Hai Bui Thanh se do Česka dostal v devadesátých letech. Z rodné Hanoje odešli spolu s matkou za prací a vidinou lepšího živobytí. „Život ve Vietnamu byl v té době, v roce 1995, těžký a potřebovali jsme peníze. Má rodina byla velmi chudá, takže jsme se snažili pomáhat a co nejvíce vydělávat peníze,“ vrací se o téměř tři desítky let zpět dnes pětačtyřicetiletý Hai.