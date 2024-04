Zápas mezi Českem a Arménií (2:1) si nenechal ujít snad žádný fotbalový fanoušek. Domácí premiéru Ivana Haška, nového kouče národního týmu, sledovali v úterý přímo z tribuny také zástupci a hráči klubu SK Hostovice. Měli to za odměnu. Jejich areál totiž loni získal od Deníku speciální ocenění: stal se nejlepší fotbalovou adresou v zemi.

SK Hostovice na reprezentačním utkání Česko - Arménie! Účastník I.B třídy v Ústeckém kraji vyhrál vstupenky v rámci soutěže Deníku | Video: se svolením Jaroslava Dvořáka

Hostovice. Kdysi dávno samostatná obec, která byla za druhé světové války začleněna k Ústí nad Labem. Místní se snad neurazí, ale kromě fotbalového hřiště tady nic zajímavého nenajdete.

Ovšem právě to hřiště je unikátní. Kvůli svahu je našikmo. Každý soupeř si těžce zvyká, že jeden poločas hraje do kopce.

Přesto (nebo právě proto) se Hostovice loni radovaly z triumfu v unikátní soutěžní anketě o nejlepší fotbalovou adresu v Česku.

Fanoušci rozhodli: Nejlepší fotbalová adresa v Česku leží na severu Čech

„Měli jsme ohromnou radost, prožívali to hráči, jejich rodiny, okolí,“ vyprávěl sekretář klubu Libor Touš.

Malý klub z Ústí nad Labem, jenž hraje nejnižší krajskou soutěž (I.B třídu), vystoupal na trůn díky více než 100 tisícům hlasů. Za odměnu putovaly na adresu šéfa celku sudy s pivem, vstupenky do akvaparku a také lístky na fotbalovou reprezentaci.

Diskuse v klubovně netrvala dlouho. Hráči chtěli na výlet do Prahy, a tak vzkázali: „Počkáme na březen.“

Přišel březen a zápas s Arménií, jenž přinesl slavný moment v klubové historii. „Na zápas jsme vypravili autobus,“ přiblížil kouč Jaroslav Dvořák. Z celkového počtu 16 158 diváků na Letné jich 23 přijelo z Hostovic.

Trenér s úsměvem líčil, že šlo o zážitek spojený s jakýmsi teambuildingem. Po zimní pauze prý nikdy neviděl tolik fotbalistů pohromadě. „Nejdříve jsme zašli do fanzóny, dali jsme si pár piv…“ poznamenal.

Hostovice na podzim odstřelily trenéra, na jaře chtějí pod Dvořákem vyhrávat

Samotný průběh přátelského utkání fotbalisty hrající sedmou nejvyšší soutěž nenadchl. „Překvapila mě rychlost Arménců na stranách. Neznáte je a pak předvedou tohle,“ podotkl Dvořák, jenž na sebe prozradil, že je sparťan. „A upřímně říkám, že z výkonu Ladislava Krejčího jsem radost neměl. Nemá formu, přistupuje k situacím lehkovážně. Je absurdní, že byl zvolen hráčem zápasu.“

Hostovice potěšila atmosféra. Žádný pískot, naopak rachot, který ve svém malebném areálu (ani u soupeřů) nezažívají.

„Jsme rádi, že jsme do soutěže šli. Já sice v době hlasování nebyl trenérem, ale tak trochu jsem to burcoval. Jsem kovaný Hostovičák a chtěl jsem, abychom to vyhráli,“ uzavřel Dvořák.