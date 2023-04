Na jedné straně hrozivý faul a velmi vážné zranění mladého fotbalisty, na straně druhé velká vlna solidarity. To přinesl okamžik ze závěru sobotního utkání fotbalové I. A třídy mezi celky Chlumce a Rakovníka. V jeho závěru fauloval domácí brankář David Pokorný mladičkého hráče hostů Josefa Váňu, který musel být odvezen rychlou záchrannou službou do nemocnice a rychle podstoupil operační zákroky. Má zlomenou holenní i lýtkovou kost.

Talentovaný hokejista Rytířů Kladno, který patří mezi sportovní obojživelníky, se rozhodl pomoci mateřskému SK Rakovník v I. A třídě.

Šikula je zároveň synem jedné z nejznámějších sportovních osobností Rakovnicka – rozhodčí Josef Váňa starší řídil i nejvyšší soutěž. Arbitr okomentoval faul na svého syna na facebooku, přičemž čin zkušeného gólmana se zkušenostmi z Viktorky Žižkov nechápal.

„Jsem zákrokem naprosto zhnusen. Od zkušeného brankáře Chlumce bych v jeho 34 letech čekal, že ví, co dělá a že už má dostatek životních zkušeností, aby takhle nezničil možnou kariéru mladému klukovi,“ napsal Josef Váňa na svůj profil a sešly se mu téměř dvě stovky reakcí, samozřejmě přejících synovi brzké uzdravení.

Ozval se také předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Neumann, jenž několikrát varoval před přílišnou agresivitou na fotbalových trávnících, ale jak vidno, zatím se snažil marně.

Z Moldavska, kde hrála v pondělí kvalifikaci česká reprezentace, poslal vzkaz, že proti těmto excesům bude on i jeho spolupracovníci z vedení SKFS tvrdě bojovat. Podobně se vyjádřil na facebooku i bývalý reprezentant a nyní šéf OFS Praha-západ Jan Rajnoch, který podle svých slov měl s brankářem také co do činění.

Vzhledem k tomu, jak děsivý případ rezonuje ve fotbalové komunitě, reagovali i další - brzké uzdravení popřál i kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý a hráči Václav Jemelka či Mojmír Chytil.

Utkání skončilo předčasně

Rozhodčí utkání Tomáš Louda udělil Pokornému červenou kartu a zápas v 86. minutě předčasně ukončil za stavu 1:1, stejně by už nikdo nechtěl hrát.

Chlumeckého gólmana nyní čeká disciplinárka, ale důležitější je, jak si povede mladý Josef Váňa. Jeho táta říká, že je bojovník. „Držte mu, prosím, palce. Je po operaci, má zlomenou holení a lýtkovou kost v jedné třetině. Vše sešroubované k titanové tyčce. Teď hlavně záleží na něm, jak se jeho tělo se vším vypořádá a jestli vše sroste jak má. Je mi z toho strašně smutno. Jeho život je sport a hlavně hokej, fotbal byl jen doplňkový,“ dodal Josef Váňa starší.