Rozhodčího Petra Kindla jsme zastihli na cestě k obvodnímu lékaři. Má už za sebou bolestivé rovnání kůstek v nosu, ale bolesti přetrvávají, má rozostřené vidění. Podle něj došlo k události naprosto nečekaně. „Byl to klidný zápas, kde nešlo o nic, ale pak obránce Kačice dával malou domů a hráč hostů ho tvrdě dohrál ramenem na rameno. Za mne ostrý zákrok a jasná žlutá karta. Faulovaný hráč se při pádu zřejmě kousl do jazyka, byla tam tedy krev, ale když mi to domácí hlásili, řekl jsem, že samotná krev ještě neznamená, že musím dát červenou kartu, protože na tu ten zákrok vážně nebyl,“ popisuje Petr Kindl, jinak brankář Nova Kladno.

Mela pokračovala a pak přerostla v napadení. „Hráč Bašta mi sprostě nadával. Měl už žlutou, tak jsem se ho snažil mírnit, ale nešlo to, proto jsem sáhl do kapsy pro červenou kartu, že ho vyloučím. Podíval jsem se dolů a v tu ránu jsem ležel na zemi a v bolestech, navíc mi teklo hodně krve,“ pokračoval rozhodčí, který zavolal Policii ČR a následně pro něj přijela sanitka. Po ošetření ale musela odjet k dalšímu závažnému případu. „Do nemocnice mě však nevezli hráči Pozdně, jak jste napsali, ale přijela další sanitka,“ upřesnil Petr Kindl, který píská od roku 2011 a v kariéře se mu prý nic podobného nikdy nestalo. „Přitom jsem pískal mnohem vyhrocenější zápasy. Sám jako hráč hraji od roku 2002 a nikdy bych si k rozhodčímu něco takového ani v emocích nedovolil,“ dodal rozhodčí.

Jedna z hlavních tváří kačického klubu Petr Heller, jenž se vrátil po letech ze Mšece, události také lituje. Už proto, že parta v Kačicích se snaží klub pozvednout a zdá se, že se jim to daří. Určitě herně, protože před víkendem vedl tabulku. Na některé události z inkriminovaného zápasu měl ale jiný pohled než Kindl.

„Já Kamila Baštu nechci omlouvat. Co udělal, je totální blbost a nemůže to udělat za žádných okolností. Nicméně ani rozhodčí není bez viny,“ je přesvědčen Petr Heller.

Podle něj byl útok pozdeňského hráče na kačického Martina Burgera surový. „Byl to útok na hlavu Martina, který nakonec také musel do nemocnice na vyšetření a má otřes mozku. Navíc ten zákrok pozdeňského fotbalisty byl úmyslný. Za tohle se trestá i v hokeji. Rozhodčí měl udělit červenou kartu a problému se dalo předejít. Jenže on byl od začátku s každým kamarád, samý úsměv, ale pak to nezvládal,“ hněval se Heller, podle něhož mu Petr Kindl na krev v tváři zraněného Burgera odvětil, že: „Té krve je málo na to, abych ho vyloučil.“ Což pochopitelně sudí důrazně popřel, jak jsme uvedli výš.

Hlavní pořadatel Martin Matušů viděl konflikt z dost velké dálky, ale také nabídl svou verzi. „Náš hráč se jejich postavil do cesty a byl to tvrdý střet. Ale jak je to v každém fotbalovém zápase, oni křičeli, že to byla vražda a naši, že to ani nebylo na kartu. V chumlu se to pak hádalo, až se rozhodčí pootočil a v tu ránu do něj kačický fotbalista naběhl a udeřil ho hlavou do nosu,“ popisuje Martin Matušů.

Rozhodčí podle něj původně sanitku nechtěl, jen policii, ale ta po příjezdu stejně sanitu volala. „Sanitka nakonec odvezla jak rozhodčího, tak zraněného kluka z Kačice, melu mezi oběma mužstvy jsme naštěstí nějak zvládli. Bohužel je to zkažená fotbalová neděle v pralesní lize, navíc to bude mít dohru, takže jsme pochopitelně rozmrzelí,“ dodal Martin Matušů.

A předseda OFS Kladno Petr Blažej? Ten sice na místě pochopitelně nebyl, ale už včera Deníku řekl: "Viníka budeme chtít potrestat co nejspravedlivěji. Tohle prostě ve fotbale nemůžeme tolerovat, opravdu naprosto ne!“ byl hodně rozezlený Blažej.

Uvidíme, jak případ vyřeší disciplinárka a orgány činné v trestním řízení.