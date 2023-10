Doteď dělali fotbalisté Kačice fanouškům radost, ve čtvrté třídě Kladenska byli v čele tabulky. Nyní je chvále konec, kačický Kamil Bašta totiž v Pozdni předvedl neskutečný zkrat a hlavičkou přerazil rozhodčímu Petru Kindlovi nos. Sudí skončil v nemocnici, zápas se pochopitelně nedohrál a na hřišti kromě záchranky asistovala i policie.

Jak k situaci došlo? Podobala se tolika jiným… Faul pozdeňského hráče ve 42. minutě za stavu 2:2 byl hrubý, podle kačických hráčů dokonce likvidační. Mladičký, teprve osmnáctiletý rozhodčí Kindl ho odpískal a vytáhl žlutou kartu.

Bašta to bral jako nespravedlnost, a tak vše vzal do svých rukou, či spíše hlavy. V ní neměl v tu chvíli srovnané myšlenky, ale jen hrubou sílu. Udeřil rozhodčího čelem do nosu a přerazil mu ho.

Pro rozhodčího musela přijet záchranná služba, po ošetření však musela rychle zamířit k závažnému případu infarktu myokardu.

Kindla se tak ujali pozdeňští borci a dopravili ho do nemocnice k další léčbě. „Patří jim za to dík, zato viníka budeme chtít potrestat co nejspravedlivěji. Tohle prostě ve fotbale nemůžeme tolerovat, opravdu naprosto ne!“ byl hodně rozezlený předseda Okresního fotbalového svazu Kladno Petr Blažej, podle něhož případ pochopitelně řeší také Policie České republiky.