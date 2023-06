Velmi pravděpodobně jde o okresní rekord, ale dost možná i krajský či celostátní. „S klukama jsme to hned po zápase řešili, že nikdo z nás nic takového v dospělém fotbale zatím nezažil,“ říká Tomáš Prskavec, nahrávač kola. Na adresu svého spoluhráče jedním dechem dodává: „On je neskutečně šikovný, ale hlavně rychlý. Ve čtvrté třídě ho prostě nikdo nechytí, takže buď dá gól rovnou, nebo ho soupeř zfauluje a on ho dá z penalty.“

Na Strašnově mají vůbec na ukrajinské kopáče čuch. Minulého střelce Ivana Votuse jim po roce vyfoukla Akuma, nyní se stěhuje v rámci volného přestupu do boleslavského SKP. Aktuálně na Strašnově září Chursinov, který dal v celé sezoně celkem 32 branek. Díky desetigólovému zápisu přeskočil v posledním kole v tabulce střelců o gól mladíka z Dlouhé Lhoty Jindřicha Brodského, a nakonec třetího Martina Kolaříka z bezenského béčka (27 branek). „Tak uvidíme, zda nám ho zase někdo nevyfoukne,“ přemýšlí nahlas strašnovský záložník.

Okresní fotbal: strašnovský Chursinov dal Rance sám deset gólů!

Příliv ukrajinských hráčů obstarává na Strašnově manažer Ladislav Horák s kapitánem Bedřichem Müllerem. „Dejte mu cenu manažer roku,“ vyzdvihuje Horákův přínos brankářská legenda Strašnova Martin Berger.

Oddíly zachraňují hráči z ciziny

Prskavec k tomu jedním dechem dodává: „Bez Ukrajinců by se na Strašnově fotbal už asi ani nehrál. Na zápas nás bývá čtrnáct a v týmu jich máme asi pět. Třeba Ledce jsou na tom podobně. Tyhle oddíly by bez zahraničních hráčů jenom stěží daly dohromady kádr na sezonu.“

Navíc v osobě Chursinova jde o nadstandardní posilu. „Nezjistili jsme od něj, jakou soutěž hrál na Ukrajině, protože jazyková bariéra je s ním složitější. Ale co jsme se bavili s klukama, tak český krajský přebor by asi hrát mohl. Akorát bych se bál, že by ho tam časem nějaký stoper zlomil, protože má asi padesát kilo,“ říká Prskavec.

On sám se přesunul do domovského Strašnova po angažmá v Dobrovici a naposledy v Rejšicích před startem jarní fáze soutěže: „Maximálně mi to tady vyhovuje. Já bych si rád ještě kopnul krajské soutěže, ale už na to prostě člověk nemá čas. Mám dvouletou dceru, postavili jsme barák a toho času je opravdu málo. Na Strašnově absolvujeme jeden trénink a zápas za týden, to je tak akorát.“ A pokračuje: „Ale já jsem si tady na jaře zahrál i díky Jevgenijovi fakt dobrý fotbal. Navíc je tady skvělé zázemí – tráva je už i tady zelená, dětské hřiště, koupaliště a fakt dobrý pivo.“

Foto: Kulič ordinoval první letní dávky. V týmu nejsou Skalák ani Škoda

Ze třetího místa by se Strašnovu mohla otevírat cesta k postupu do třetí třídy: „Celá sezona byla super, trenér měl cíl hrát nahoře. Proto byl i zklamaný, když se nám nějaké zápasy výsledkově zbytečně nepovedli. Ale kdyby nabídka na postup přišla, asi bychom se tomu nebránili.“