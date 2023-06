Přitom do posledního kola uplynulé sezony bojoval o udržení v krajské I. B třídě. Derniéru však jilemnická parta zvládla na jedničku, AFK Nové Město pod Smrkem porazila s noblesou 6:1 (2:1) a záchrana byla doma. „Pokud by se spadlo, tak by tady dospělý fotbal asi už ani nebyl, sponzor by dal třeba peníze na mládež, ale ne na okresní přebor. Závěr byl napínavý, ale zvládli jsme to a ustáli,“ řekl kouč a přiznal, že má velkou radost.

Dlouho se nevědělo, kolik mužstev bude sestupovat, bylo to hodně nepříjemné?

My jsme se koukali na sebe, šli zápas od zápasu. Mohli jsme si to uhrát už dřív.

Záchrana za pět minut dvanáct, to musejí být pro trenéra pořádné nervy, že?

Já vám řeknu, že jsem se vyspal až po posledním kole. Ke klubu mám vztah, v mládí jsem tu něco odkopal a i kdyby se to třeba nezachránilo, tak jsem chtěl odejít s čistou hlavou. Člověk se na to mohl vykašlat po třetím jarním kole a říct, sežeňte si někoho jiného, ale já jsem to neudělal. Já mám fotbal rád a navíc neodcházím od rozdělané práce.

Asi si přejete, aby nadcházející sezona byla klidnější, že?

Po posledním mistráku jsme měli schůzku s vedením a už na ní jsme představili sedm nových hráčů, které už jsme zaregistrovali a budeme s nimi chtít hrát v první pětce. Sponzor byl štědrý a řekl, že už nechce opakovat záchranářské starosti.

Jaké jsou tedy nyní ambice SK Jilemnice?

Do dvou let chceme postoupit do I. A třídu. Na město, které má asi šest tisíc obyvatel, perfektní sportovní zázemí, dvě travnaté plochy, dvě menší umělky, krytou halu i krytý bazén, tak si myslím, že je I. B třída hodně málo…

Co si od plejády posil slibujete?

Jak jsem říkal, přichází kvalita, obrovská zkušenost. Jen když si vezmu, že jsme udělali Michala Dlouhého z Lomnice nad Popelkou, kolik roků v krajském přeboru má odkopánu i Petr Horáček, hráli taky za Přepeře. Navíc jsme udělali tři lidi, kteří prošli ligovou Mladou Boleslaví a jsou protřelí vyššími soutěžemi. Bude jezdit jedno celé auto, vybrali jsme Harrachov. Jdou k nám jako volní hráči brankář Pavel Negru a Petr Mätzelt. Vedení jim už řeklo, co si představuje, že si sem nejdou jenom zakopat. Všichni se těší.

Fanoušci se mají na co těšit…

Určitě. Myslím si, že fotbal teď tady bude o úplně něčem jiném. Důležité bude, aby si sedli místní kluci s těmi, co sem budou jezdit, aby se udělala parta a vše bylo vidět na hřišti. Kolikrát hodně nových hráčů nedělá dobrotu, ale já věřím, že si to sedne, že jsme schopní hrát v popředí.

O postupu tedy přímo nemluvíte?

Byl jsem na úterním rozlosování krajských soutěžích a tam už mi všichni říkali, že je Jilemnice aspirant na postup do vyšších soutěží. Já ale o tomhle nechci ani slyšet, protože je to zrádné. Mám něco odkopáno, o nějakých konkrétních cílech se můžeme bavit třeba v zimě, když budeme mezi nejlepšími, ale ne teď na začátku. Musíme se konsolidovat a nachystat na novou soutěž.

Co od ní očekáváte?

Přeřadili nás do východní skupiny, což pro kluky bude obrovská motivace. Všechno budeme hrát kolem komína, nebudeme jezdit za soupeři někam k České Lípě. Potřebujeme dobře potrénovat. Klub nám vyšel vstříc a sehnal nám soustředění v Novém Městě na Moravě, kde sehrajeme i přípravný zápas.