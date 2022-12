Jak se vůbec Knespl k trénování dostal? Jako šéf Domova mládeže (internátu) ČKD Slaný. Tam vychoval z učňů svou první úspěšnou partu a následovaly další. Postupně se dostal až k A mužstvu mužů a vykopal s ním postup z B třídy až do divize.

To samé se mu později povedlo v konkurenčním VTJ Slaný. Knespl tam ani jít původně nechtěl, protože mezi slánskými týmy panovala obrovská rivalita. Jenže v ČKD svého trenéra měli, a tak nakonec kývl.

A protože do Slaného na vojnu chodili opravdu nadaní fotbalisté, spoustu z nich si pamatuje dodnes. Nejvíc asi Marka Kincla, který kdysi Spartu poslal gólem do sítě římského Lazia do osmifinále Ligy mistrů.

Před lety vzpomínal, jak výhrou nad Kladnem naštval jeho tehdejšího trenéra Pepi Bicana a slavný kanonýr prý vzteky přelomil svůj čibuk, jímž na lavičce bafal při zápasech. To bylo s ČKD, zatímco jako kouč VTJ zase svůj tým připravil na přípravný zápas Československa na MS 1990 v Itálii. Slaný nad mužstvem Josefa Vengloše, za které hráli borci jako Chovanec, Straka, nebo Hašek, vedlo 1:0, ale padlo 1:6. S ohledem na to, že náš tým o pár týdnů později porazil USA ve Florencii 5:1, to však nebyl špatný výsledek.

Neobvyklý zvyk

Na závěr ještě přidejme jednu perličku k Josefu Knesplovi, muži s vyřídilkou, který ještě v devadesáti moderoval exhibici Slaný versus Televize Nova: měl totiž jako trenér jeden zvyk, na který Slaňáci čekali pokaždé na konec zápasu.

Poklekl na trávník a buď ho políbil, nebo na něj zlobně bušil.

„Já byl impulzivní, něco jako Petr Rada. Když jsem se jednou v Karlových Varech nepohodl s rozhodčím a my přesto vyhráli 2:1, tak jsem šel na střed hřiště, roztáhl ruce a děkoval zelené ploše, že nás nechala zvítězit. Pak už po mě všichni chtěli, abych to opakoval. Dělal jsem to i po porážkách, to jsem do trávníku třikrát zabušil,“ dodal muž, jemuž přejeme nadále zdravíčko a co nejvíc pohody.