Ukázka Bitvy o Jablonné z roku 1757 přinesla na každý pád lepší zážitek než poměrně nudný duel 5. kola IV. okresní třídy. „Fotbal stál za prd. Možná to bylo i tím, že měl nezvyklou kulisu. Já jsem nikdy nic podobného nezažil. Ani mi tak nevadil ten hluk, mohl jsem si připadat jako při derby v lize, ale dýchat kouř příjemné nebylo. Na druhou stranu se nedalo nic dělat, prostě ta bitva vedle byla," nabídl svůj pohled kapitán Libochovan Aleš Bergl.

To terezínský asistent Tomáš Pukl byl jiného názoru. „Naši kluci si nestěžovali. Mohli jsme se cítit jako na Spartě, ta atmosféra byla super," liboval si.

Favorit ale odcházel do kabiny jen s jediným bodem, přestože v závěru měl drtivý tlak, který vyvrcholil neproměněným pokutovým kopem. „To je fotbal, to se stává. Zvedneme hlavy, dáme pivo, rozebereme to a zase budeme vyhrávat. Chceme postoupit!" nelámal Pukl nepřízeň osudu přes koleno.

Zdroj: Deník/František Bílek

„My utekli hrobníkovi z lopaty, dva body bereme všemi deseti. Domácí mají fotbalový tým, to nám vyhovovalo. Ale pěkný fotbal to nebyl, často se to kouskovalo, hádalo. Jako nedávno v derby Slavia - Sparta, jen my měli k sobě větší úctu, přeci jen se léta známe," usmíval se libochovanský Bergl.