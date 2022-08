Na jaře to Bílinští v I. A třídě Ústeckého kraje dotáhli jen na osmé místo, podle Tůmy na tým padla deka, nedařilo se. V nové sezoně by chtěli patřit k favoritům na postup. „Chceme se konečně vrátit do krajského přeboru. Podle mě na ten kraj máme, chceme to dokázat. Největším soupeřem nám určitě budou Dobroměřice a Proboštov. A ještě tam vidím černého koně - Roudnici.”