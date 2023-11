Po čase jste zase dal hattrick. Vzpomenete si, kolikátý už pro vás byl? No (zamyslí se)… Mohl být takový patnáctý za celou dobu, co jsem v chlapech.

Měl jste i nějaký zápas, kdy jste vstřelil více branek?

Co se týká chlapů, tak v Syrovátce jsem jednou dal sedm gólů. A v dorostu jsem jich dal jednou třináct.

Patřil tento hattrick mezi ty cennější? Přece jenom byl proti kvalitnímu soupeři.

Ano, přesně tak, tenhle patřil určitě mezi ty cennější, když to bylo proti lepšímu soupeři.

Jak na vás působily Lovčice? Je to tým z vrchu tabulky.

Jejich výkonem jsem byl mile překvapen. Nějaké roky se pohybovaly spíše kolem desátého dvanáctého místa a teď jsou najednou úplně na vrcholu, když to tak řeknu. Zkrátka výkonnostně jsou úplně někde jinde oproti posledním sezonám.

Myslíte, že to má na svědomí příchod Karla Pitáka?

Myslím si, že asi nejenom jeho příchod. Co jsem slyšel, tak jim tam začali chodit i někteří kluci, kteří už ani nechodili na fotbal. Docela se jim daří, že jich chodí hodně. Vždycky měli problém s lidmi, ale teď jich je dost. Takže je to asi i tím, že začali chodit všichni.

Co Piták? Sice už má nějaký věk, ale má to pořád v noze?

Jo jo, to furt má. Jakmile dostane balon, tak ho od něj těžko někdo dostává.

V nedělním utkání se zaskvěl i fair play činem, když odvolal penaltu. Jak to přesně bylo?

Za stavu 1:1 rozhodčí odpískal pokutový kop a Karel mu řekl, že se jednalo o faul Lovčic a že šlo o podkopnutí na druhou stranu. Načež se rozhodčí omluvil, že to viděl obráceně. A hrálo se dál.

Jo (usměje se), my jsme jim za to dali tři góly. Ale my jsme jim zase odvolali červenou kartu. Každý mluví o tom, že Karel Piták odvolal penaltu, protože to je Karel. V 80. minutě jsem si obhodil obránce a šel bych sám na gólmana, ale jejich zadák mě srazil. Rozhodčí udělil žlutou kartu hráči, který už měl druhou, takže dostal červenou a měl jít ven. Jenže to byl jiný hráč, tak jsem to sudímu řekl. Takže žlutou pak dostal jiný hráč a tamtomu se červená odvolala. Ale to asi nikoho nezajímá, protože to není od Pitáka, když to tak řeknu (směje se).

Váš tým je v tabulce šestý, dotírá na další soupeře. Je zatím spokojenost s průběhem sezony?

Domnívám se, že jsme nadmíru spokojeni. Bodů máme hodně. Ještě nás čekají dva zápasy s béčkem Nového Hradce, kde bychom chtěli tak nějak potvrdit naši podzimní formu, oba vyhrát a dotáhnout se na čelo tabulky.