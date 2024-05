Kariéru končit nemusí, od fotbalu si ale chvíli odpočine. Kapitán fotbalistů Kroměříže Tomáš Matoušek vyfasoval za surovou hru při utkání 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Spartě Praha B trest na dvanáct soutěžních utkání.

Kapitán druholigové Kroměříže Tomáš Matoušek při zápase se Spartou Praha B. | Foto: se svolením SK Hanácká Slavia Kroměříž

„Hráči si musí uvědomit, že mají v zápasech plnou odpovědnost za své jednání a v soubojích je z jejich strany nutné brát ohled na zdraví protihráčů. DK LFA sice panu Matouškovi věří, že pana Horáka nechtěl zranit a oceňuje, že se s hráčem Sparty snažil spojit, zároveň ale není možné opomenout, jaké vážné následky hlavičkový střet pro hráče Sparty má a že šlo ze strany kapitána Kroměříže o faul, který dle vyjádření Komise rozhodčích FAČR měl hlavní rozhodčí potrestat vyloučením. Proto DK přistoupila k trestu v této podobě, který odpovídá ustálené rozhodovací praxi,“ vysvětluje ve čtvrteční komuniké předsedy disciplinárky Richard Baček.

Matoušek při utkání se Spartou v hlavičkovém souboji vážně zranil hostujícího záložníka Romana Horáka. Devatenáctiletý středopolař utrpěl při střetu vpáčenou zlomeninu lebeční kosti a musel být ve vážném stavu operován. Nyní je v domácím léčení.

„Po utkání jsem se se díval na záznam, sledoval všechny možné záběry. Zpomaloval si to, zastavoval a viděl, že ruku jsem měl po celou dobu podél těla trefil. Nemohl jsem ho trefit loktem, když jsem měl taky bouli na hlavě,“ uvedl pro Deník.

Mrzí mě, co se mu stalo

Z celé kauzy je nešťastný. „Mě strašně mrzí, co se tomu klukovi stalo, ale přísahám, že v tom nebyl žádný úmysl. Celou dobu jsem sledoval balon, když se najednou srazili hlavami. Zatímco já šel do souboje čelem, což je nejtvrdší část hlavy, on dostal ránu na spánek a dopadlo to špatně,“ mrzí Matouška.

Ani opora Kroměříže ale duel nedohrála. V nastaveném čase byla totiž za zbytečné vražení do sparťana Hranoše vyloučena a sezona pro ni předčasně skončila.

Disciplinární komise rovněž potrestala i Spartu za nesportovní chování fanoušků, kteří ve zmiňovaném utkání na stadionu Jožky Silného použili pyrotechniku, poškodili stadion a nevhodně pokřikovali. Letenští musí zaplatil dvacet tisíc korun.

Disciplinární komise potrestala také trenéra Slovácka Martina Svědíka za vyloučení v utkání 2. kola nadstavbové části FORTUNA:LIGY skupiny o titul proti Plzni zákazem výkonu všech funkcí na dvě soutěžní utkání a pokutou 50 tisíc korun.