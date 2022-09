„Pískal rozhodčí rok narození 2002. Po přečtení jeho zápisu se ptám, jak máme nalákat nové rozhodčí, aby šli dělat fotbal? Pískej, mávej, rozhoduj, ale udělej si zbrojní průkaz a kurz sebeobrany. Agresivita na fotbale neuvěřitelně stoupá. V podstatě zápas co zápas posloucháme nadávky, zápas co zápas posloucháme něco o úplatcích. Do komentářů k zápasu si může každý beztrestně napsat, co chce a pošpinit koho chce,“ postěžoval si na Facebooku se sdílením zápisu o utkání Jan Dušek.

Kopance a výhrůžky smrtí. I takový byl fotbal na Chodově

„Aktéři by měli dostat doživotní zákaz vstupu na veškerý fotbal. FAČR musí podobné incidenty nekompromisně trestat. A argument, že si za to mohou rozhodčí sami? Tak to teda ne! Devatenáctiletý kluk rozhodně nešel nikoho úmyslně poškodit. Nikdo nemá právo se takhle chovat a vyhrožovat smrtí, mávat nožem, apod. Nikdo! Jsem z toho strašně znechucenej a nasr…,“ pokračoval.

„Není to jen o tomhle zápase. U nás v okrese padlo o víkendu 8 červených karet ve třech zápasech. Hráč šlápnul soupeři úmyslně na hlavu. No ty vole, kde to jsme? Někomu šlápnout na hlavu? V dalším zápase zase hráč dal soupeři hlavičku. To je přece na kriminál a nejen fotbalový,“ dodal.

Alibistická omluva

Samotný klub si je vědomý, že je to pořádný průšvih a na svůj oficiální facebookový profil dal trochu alibisticky znějící omluvu. „Vedení JM Chodov si je vědomo závažnosti celé situace, která byla zapříčiněna nedostatečným zabezpečením pořadatelské služby. Pevně doufáme, že pan rozhodčí, Matyáš Hanzlík, je zdravotně i duševně v pořádku. Za celé vedení JM Chodov se mu touto cestou chceme omluvit za nepřípustné chování diváků, a za fyzické napadení. Mediální tlak je pochopitelně velmi značný, a byť popsané události neodpovídají skutečnému průběhu incidentu, tak je z naší strany tato nepříjemná a neomluvitelná situace zavrženíhodná. V nejbližších hodinách se sejde Výkonný výbor JM Chodov, kde tuto situaci bude řešit a vyvodí z ní patřičné závěry,“ mohli jsme se dočíst kolem poledne.

Redakce Pražského deníku ovšem získala vyjádření nestranného fanouška, který byl na utkání přítomen a ten potvrdil, že členové domácího klubu rozhodčího napadli. „Souhlasím, že fotbal je i o emocích, ale tohle byl hnus a to jsem neviděl ten samý závěr, tedy "trestní" uličku a fyzické napadení rozhodčího,“ řekl.

V dalším domácím zápase by Chodov měl hrát s Hrdlořezy. „Další víkend tam hrajeme, tak jim dáme trochu do těla, aby věděli, že se takové věci nedělají,“ vzkazují hráči. Ovšem pozor, v této kauze fotbalisté klubu JM Chodov nefigurují. Vše zlé přišlo od činovníků klubu, pořadatelské služby a fanoušků.

Sám sudí Matyáš Hanzlík musí být z celé situace v šoku. „Tak ten devatenáctiletý rozhodčí, kterého zbili, mávali mu po utkání nožem před obličejem, po utkání 1.B třídy na Chodově, je student UK, musel na pohotovost, má bolesti hlavy, trauma a s rodiči podává trestní oznámení na státní zastupitelství! Jsem s ním v kontaktu,“ napsal zřejmě jeho kamarád na Twitteru.

Na to zareagovala řada osob i organizací. „Držím mu palce, ať je v pohodě a rád bych ho pozval na svaz,“ vzkázal Radek Příhoda, předsede komise rohodčích FAČR.

Mariáš v Lenešicích: Rozhodčí dal pět červených. Šašku, počkám si na tebe venku!

Slavia hraje ve čtvrtek domácí zápas Evropské konferenční ligy proti kosovskému klubu FC Ballkani. „Dobré odpoledne, Matyáši. Jménem klubu SK Slavia Praha vás zveme na zápas do VIP prostor. Uvědomujeme si, že práce rozhodčích není jednoduchá, o to více je třeba vážit si mladých perspektivních lidí, kteří mají chuť ve fotbale, něco změnit a posouvat úroveň českého fotbalu dál,“ vzkázalo mu vedení klubu.

Tato kauza hýbe celým tuzemským fotbalovým hnutím. Je možné, že trest nepadne hned. Ale dá se očekávat, že nebude jen symbolický, potvrdí-li se pravdivost šílenství, které rozhodčí v oficiálním zápisu o utkání popsal.