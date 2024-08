/FOTO, VIDEO/ Byly to krásný časy pro žižkovskou Viktorku, když v 90. letech hostila na vypůjčeném placu v Jablonci slavnou londýnskou Chelsea. V už zaniklém Poháru vítězů pohárů s ní klub z vyhlášené pražské čtvrti remizoval 0:0 a byl už toho i Daniel Mašek. Tehdy útočník, ale dnes, ve svých pětapadesáti letech, hlavně trenér a v pátek také nuceně brankář.

Už jen to, že vysoký, udělaný, ale přitom parádně technicky vybavený Daniel Mašek do kádru Viktorky patřil, bylo úspěchem. Hrála tu pozdější světová hvězda Karel Poborský i další perfektní borci jako Dan Zítka, Michal Bílek nebo Petr Vrabec, vše pod taktovkou Jiřího Kotrby.

Mašek si zahrál kromě Žižkova třeba za Hradec Králové, ale po skončení vrcholové kariéry se stáhl do Velvar. Jako hráč byl u jejich prvního velkého vzestupu, když pronikly do krajského přeboru, později začal fungovat jako trenér béčka a s Radkem Šmídem se ujali i nově vzniklého céčka. Bylo jim líto dorostenců, kteří by se hned mezi muži neuchytili.

V páteční předehrávce IV. třídy však scházel Velvarům brankář, a tak šel mezi tyče právě Dan Mašek. „To víte, je to čtvrtá třída, máme tam mladé kluky, tak to bylo kopání a mlácení víc než fotbal,“ smál se muž, který prý musel trenéra Radka Šída moc přemlouvat, aby ho do kasy pustil. „Bránil se horkotěžko, ale naše dvojka z béčka se zranila a mladý Potluka nechtěl, že prý jde chytat za dorost. Tak jsem tam vlezl já,“ dodal opět s úsměvem, kterého měl po utkání na rozdávání – nepustil ani gól a Velvary přehrály hosty z Brandýska 2:0.