Úmyslný zářez, nebo jen nepochopitelný úlet rozhodčího? Českým fotbalem hýbe další skandál. Divizní zápas mezi Kladnem a Štětím rozhodl v závěru podivný gól, který vůbec nebyl.

Kladno porazilo Štětí gólem, který svět neviděl | Foto: Deník/Bohumil Kučera

Fotbalisté Kladna usilující o postup dali proti Štětí vítězný gól, který svět neviděl. Co se to stalo? V 88. minutě někdejší profesionální fotbalista Zdeněk Folprecht překonal gólmana Čížka, ale na brakové čáře obránce odkopl míč pryč. Asistent rozhodčího signalizoval gól, který hlavní sudí Linhart uznal a Kladno slavilo 2:1. Podle záběrů z kamery je však evidentní, že šlo o chybné rozhodnutí. Balón se totiž za lajnu vůbec nedostal.

Tady jde přinejmenším o hodně velkou podivnost.

„Mají ambice na postup, to beru. Ale proč do toho na konci nesmyslně a vědomě vstoupil rozhodčí, to by měl vysvětlit on,“ kroutil hlavou hrající trenér Štětí Michal Obrtlík. „Myslím si, že z videa je jasně vidět, že míč prostě brankovou čáru nepřešel.“

Podle něj rozhodčí zápas zjevně úmyslně ovlivnil ve prospěch Kladna, které se díky sporné výhře drží na druhé příčce. „Bylo to hrubé a vědomé ovlivnění zápasu. Rozhodčí mají něco za sebou a jsou kvalitní. Nechápu, proč to pak odmávají a odpískají. Proč to udělali? Musí si sáhnout do svědomí. Kladnu gratuluji k vítězství, ale druhý gól prostě neměl platit,“ zlobil se Obrtlík.

„Za ten fotbalový život jsem leccos prožil. Mě to mrzí hlavně za kluky, co mám v týmu. Zvykají si na dospělý fotbal. Je to pro ně vystřízlivění. Devadesát minut se snaží a pak to někdo takhle hrubě ovlivní. Za mě je to prostě špatně,“ dodal Obrtlík.

Folprecht se omluvil

Střelec vymyšleného gólu a bývalý ligový fotbalista Folprecht se pak omlouval. „Hned mi to rozhodnutí přišlo divný. Ale byl jsem kolmo k bráně, takže stoprocentně jistý jsem si nebyl. Ptal jsem se pak kluků ze Štětí a ti mi říkali, že určitě nebyl. Takže jsem jim řekl, že mě to mrzí a že se za tu výhru stydím. V šatně jsem viděl video a styděl se ještě víc,“ napsal na sociální síť X.

V poslední době se nejedná zdaleka o první případ, kdy došlo k jasnému ovlivnění výsledku. Není to tak dávno, co se strhla lavina kolem aféry rozhodčího Patáka, který v třetiligové zápasu mezi Admirou a béčkem Českých Budějovic odpískal vymyšlenou penaltu.

K podobnému incidentu následně došlo i v utkání Moravskoslezské fotbalové ligy mezi Hodonínem a rezervou Baníku Ostrava. V obou případech se spekuluje o sázkách.