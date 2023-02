J aká je vaše pracovní náplň? Dělám šéfskauta pro společnost RBR SportConsult, kde jsem mého od konce ve Slovácku. Pracuju i nadále kolem fotbalu, za což jsem moc rád. Líbí se mi, že to není stereotyp. Každý den je jiný. Někdy sledujete mládežnické zápasy, jindy prvoligové duely, další den mám schůzky s hráči, trenéry či sportovními řediteli. Je to různorodá práce, jen víkendy jsou podobné. To totiž pravidelně vidím za víkend tři čtyři zápasy.

Fotbalista nebo trenér mají radost, když jejich tým vyhraje. Co těší agenty?

Největší radost mám, když sleduju hráče, jak jde nahoru. Pro příklad uvedu útočníka Filipa Kubalu, kterého si pamatuju ještě ze Slovácka. Když si vzpomenu na jeho ligové začátky a nyní pozoruju jeho současné výkony v Hradci Králové, mám velkou radost.

S jakými dalšími hráči vaše firma spolupracuje?

Nejznámější jsou Vašek Jemelka s Lukášem Kalvachem z Viktorie Plzeň. Ale zastupujeme třeba Dominika Janoška, Jana Jurošku nebo Jirku Texla. Nemáme kvanta hráčů, ale klademe důraz na individuální práci s hráči.

Může se člověk na profesi fotbalového agenta nějak připravit?

Připravit se na to asi nedá. Důležité je, dívat se na vývoj jednotlivých hráčů. Aktuální formy si všimnou všichni, ale agent by měl sledovat potenciální progres hráče. Měl by mít zájem i o názor ostatních a pracovat s nimi.

Jak náročné je pracovat s mladými talentovanými hráči?

Vždycky je důležitá spolupráce s rodiči, trenéry a klubem. Všichni musí dostávat stejné informace a mít jednotný názor. Není dobré jim mazat med kolem pusy a tvrdit šestnáctiletému klukovi, že bude hrát za čtyři roky Ligu mistrů. Nástrah čeká na cestě spousta, proto neustále klukům opakujeme, že je potřeba denně tvrdě makat.

Na co dál kladete klientům důraz?

Na vzdělání. Nikdy nevíte, co vás na cestě čeká. I kvůli tomu by se na školu nemělo zapomínat.

Spousta fotbalistů hraje po konci aktivní kariéry pro radost v nižších soutěžích, vy jste výjimka. Nechybí vám fotbal?

Naposled jsem hrál loni exhibiční utkání na výročí fotbalu v Ratíškovicích, aktivní fotbal mi nechybí. Navíc na to nemám ani čas.

Jak často jezdíte do rodných Ratíškovic?

Jednou za čtrnáct dní jezdím k rodičům. Navíc syn tam hraje za dorost, dění v Baníku sleduju a myslím, že tam kluci dělají fotbal dobře. Vždycky když tam přijdu, cítím dobrou atmosféru v klubu.