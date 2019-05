„I když roky přibývají, fotbal mě stále baví. Jen ten pohyb už není takový, jako před třiceti lety,“ usmívá se Klhůfek.

Fanoušci ševců mohou někdejší oblíbence vidět v akci 1. června, kdy se na Letné odehraje utkání staré gardy Zlína proti společnému výběru Baníku Ostrava a Vítkovic. Duel je součástí oslav sta let výročí od založení fotbalu v Baťově městě. „Bude to velký svátek. Za nás nastoupí Ota Novák, Grygera, Pavelka, Hubáček, Kroča. Přijedou Lasota, Holeňák, Činčala či Malár, hrát budou také Březík s Hellebrandem a spousta dalších,“ láká příznivce do hlediště jeden z hlavních organizátorů duelu starých gard.

Zástupci Ostravy poslali pouze předběžnou soupisku, aktuální nominaci zveřejní až později. „Uvidíme, kdo bude nakonec k dispozici,“ uvedl Klhůfek.

Někdejší urostlý stoper se příznivcům ukáže už 25. května na hřišti Jasenné. „Na kácení máje tam stabilně zahajujeme sezonu,“ hlásí.

Bývalí hráči Zlína se letos rovněž zúčastní oslav v Halenkovicích, Hroznové Lhotě, Slušovicích nebo na hřišti ve Veselé.

Klhůfek ovšem neorganizuje pouze zápasy a setkání staré gardy, ale aktivně se zapojil také do výroby dokumentu Dej ševče gól! a do vydání publikace Od SK Baťa po současnost. „Jsem rád, že v klubu zůstane nějaká památka. Film i kniha pěkně udělané,“ je přesvědčený nejen bývalý kapitán Fastavu, který v české nejvyšší soutěž nastoupil v 93 utkáních a dal 8 gólů.

Třiapadesátiletý Klhůfek byl za své výkony, práci i klubovou věrnost oceněn na slavnostním galavečeru v městském divadle. „Oslavy jsou nádherné, všichni si je užíváme,“ říká Klhůfek. „Mám z toho dobrý pocit. Práce, kterou jsme s kolegy udělali, opravdu za něco stála. Jak jsem už několikrát řekl, měli jsme velké štěstí, že jsme přišli zrovna v této době, kdy zlínský fotbal slaví sto let,“ prohlásil.

Ohlasy na film i publikaci jsou jenom pozitivní.

„I ženám, které fotbalu zrovna moc nefandí a přišli třeba na galavečer jako doprovod, se to moc líbilo. Hodnotily to opravdu dobře,“ těší Klhůfka, který se zúčastnil také veřejné premiéry v Golden Apple Cinema, kde rozdal spoustu podpisů a pobavil se s fanoušky i návštěvníky akce.

„My se s kluky ze staré gardy a bývalými hráči pravidelně potkáváme Je to jedna z našich aktivit. Vždycky je pěkné, když si lidé na nás vzpomenou. Zájem nás těší,“ přiznává. „A pokud by kluci z áčka hráli pořád tak dobře jako se Slavií nebo Olomoucí, bylo by to ještě lepší,“ dodává s úsměvem.

Program staré gardy fotbalistů Zlína

25. května: Jasenná – FC Fastav Zlín

1. června: FC Fastav Zlín - Výběr Baníku Ostrava a Vítkovic (Letná v 16.00)

22. června: Halenkovice - FC Fastav Zlín

29. června: Hroznová Lhota - FC Fastav Zlín

27. července: Veselá - FC Fastav Zlín