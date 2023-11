Fotbalisté Hodkovic na Liberecku mají svoji kondiční trenérku. A že jim to svědčí! Pavla Kuklová pečuje o tělesnou schránku dorostenců, starších žáků i zájemců z B týmu. A k tomu si přibrala ještě minipřípravku.

Pavla Kuklová - kondiční trenéra Hodkovice. | Foto: Dagmar Březinová

Jak se mezi fotbalisty vůbec dostala? A proč je dobré, aby se vedle tréninku s míčem věnovali hráči také svoji "hlavě" a svoji kondičce pod vedením odborníka?

„Jsem kondiční trenérka a masérka. Chodila jsem se koukat, jak trénuje syn. A úplně jsem nesouhlasila s tím, jak trénink probíhal. Ne, že by to trenéři dělali špatně. Ale věnovali se hráčům jen po fotbalové stránce. A to se mi nelíbilo," prozradila, jak začal její příběh u hodkovických fotbalistů Pavla Kuklová.

Co konkrétně se vám nelíbilo?

V dnešní době, kdy mají děti málo pohybu a jsou hodně zkrácené, to vede k úrazům a vyčerpání. Trochu jsem to na tréninku dětí komentovala a pak se mě zeptal předseda fotbalového klubu, jestli, pokud tomu rozumím, bych jim nechtěla pomoct. A teď už je to třetí sezóna, co se fotbalistům věnuji.

Pavla Kuklová - masérka a kondiční trenérka.Zdroj: se svolením Pavly KuklovéJakým věkovým kategoriím se věnujete?

Věnuji se dorostencům a starším žákům. A právě dorostenci už teď hrají za béčko chlapů.

Co s vámi absolvují, jak s nimi pracujete?

Protože jsem také masérka, tak tělo pojímám trochu jinak než ostatní. Snažím se, aby kluci měli lepší kondici a pracuji s nimi i „přes hlavu“, to znamená, aby o tom, jak trénují, taky přemýšleli. Děláme proto i funkční cvičení, aby se jim rozvíjela nervová soustava. A můžu říct, že se kluci hodně zlepšili v kondici, zpevnil se jim tonus těla. A podle mého názoru získali větší jistotu v soubojích, větší rychlost a vytrvalost. Vnímají to už jinak.

Jak na to jdete, k čemu je vedete?

Hodně s nimi komunikuji, i před zápasem, protože na zápasy starších žáků a dorostu chodím pravidelně. Při trénincích využíváme hodně stabilitu těla, to znamená, aby kluci pracovali i na svoji nervové soustavě a měli lepší tělo pro celkové žití.

V jakém stavu jsou vaši svěřenci dnes?

Zpětná vazba mě určitě zajímá, chci vědět, jak se cítí, co jim kondiční trénink s se mnou dává. Pracujeme i s hlubokým stabilizačním systémem. Řekli mi, že díky mně teprve cítí, že trénují kompletně, uceleně a že jim trénink dává teprve teď nejvíc. A to se mi na nich líbí. Vnímají trénink jinak, chodí intenzivně, sami se chtějí takhle připravovat a zlepšovat, bezvadně spolupracují a posouvají se tím výš.

V čem je rozdíl oproti tréninkům bez vás, co jim chybělo?

Báli se chodit do soubojů, radši nechali míč soupeři, protože se obávali zranění, když do nich protihráči strčí. Teď dokázali zpevnit tělo a vidím, jak se jim tím zvedlo i sebevědomí v zápase.

Teď možná budete dostávat další nabídky na pozici kondiční trenérky v jiných týmech.

Nebráním se další spolupráci. Tělo jako celek mě baví, pracuji s ním i po zdravotní stránce.

To znamená co?

Kluky také, když je to potřeba, tejpuji nebo přijde na řadu masáž. Měli jsme velké problémy s třísly, s kolenními klouby. Všechno postupně řešíme. A hovoříme spolu i o výživě. Dostávají tak o tělu komplexní informace.

Dobrý výkon není tedy jen práce s balónem.

Určitě to není jen o fotbalových dovednostech.

Jak často s hráči trénujete?

Každé pondělí venku na umělce. To mám dorostence a ještě v týdnu jsem si vzala mini přípravku. Trénujeme stále venku, na vzduchu, to je pro ně lepší, než být v hale. Alespoň do té doby, co to počasí dovolí. Trénujeme v podmínkách, na které jsou při zápasech zvyklí. Vždyť ještě v listopadu dohrávají soutěž.

Používáte při kondičním tréninku také nějaké pomůcky?

Využíváme expandery, žebříky, kužele, všechno, co se dá využít. Trénink je různorodý, nikdy není stejný.

O vánočních svátcích fotbalisté většinou trochu zvolní…

My jedeme pořád, i přes zimu.

Jak to vidíte s hodkovickým fotbalem, díky vaší péči, na jaře?

Podzimní sezóna určitě byla lepší, než loni. Dorostenci v B týmu hodně pomohli. Kluci chtějí trénovat a zlepšovat se, tak uvažuji o tom, že ještě jeden trénink s nimi přidám, aby mohli přijít také hráči z B týmu. Dorostencům jsem už slíbila, že s nimi budu trénovat stále, hlavně proto, aby se zlepšovali a tím se celé béčko hodně zvedne. Bylo by fajn, kdyby se k nám přidali i chlapi z B mužstva.