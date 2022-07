Vratimov se vrátil do MSFL po dlouhých 19 letech, vydržel v ní ale jedinou sezonu. Na hřišti se sice zachránil, pak se však licence přesunula do Vítkovic. „Nikdo to nečekal, ani já ne. Myslel jsem si, že budu ve Vratimově pokračovat, pak mi ale přišla SMS, že Vratimov končí,“ uvedl pro Deník Adam Varadi. „V tu chvíli to byl šok. Nevěděl jsem, co bude dál,“ dodal sedmatřicetiletý univerzál, který hrával ligu za Baník, Teplice, Plzeň, Olomouc nebo České Budějovice.