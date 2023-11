Fotbalovým prostředím v současné době rezonuje odvolání trenéra Aleše Zacha od lídra divizní skupiny A Viktorie Mariánské Lázně, údajně pro neshodu se sponzorem. Deník se tedy poptal v týmech konkurentů, jak to vnímají a jestli někdy trenéři či fotbalisté zažili něco podobného. Celá kauza má ještě kuriózní dohru. Vedení klubu FC Mariánské Lázně doslova pár desítek hodin po vyhazovu trenéra ukončilo spolupráci s hlavním partnerem, firmou Robstav. Přitom právě na popud jejího majitele skončil kouč Aleš Zach. Ale ten se na lavičku zatím nevrátil. V lázeňském městě jsou tedy momentálně bez trenéra i bez největšího sponzora.

Fotbalový trenér Aleš Zach. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Neblahou zkušenost před pár lety prožil i Lubomír Vašica, v současnosti trenér Katovic, které hrají stejnou divizní skupinu jako Mariánské Lázně. „Já jsem dopadl stejným způsobem někdy před čtyřmi lety v Mýtě (Slavoj teď hraje krajský přebor), takže se dokážu velice dobře vžít do situace Aleše Zacha,“ popisoval zkušených kouč divizních celků, který působil i v Klatovech.

„On byl odvolán čtyři kola před koncem podzimu, já týden před začátkem soutěže. Ze stejných důvodů a také v divizi. Také jsem neposlouchal ty správné lidi v klubu,“ vrací se nyní již s úsměvem zpátky Lubomír Vašica. „Pan Zach u mě má obdiv, že má svou hlavu a chce si jít svou cestou a ne se přizpůsobovat ostatním. On to ví, již jsem s ním mluvil, velmi dobře se známe. Aleš je velice férový chlap,“ doplnil osmapadesátiletý katovický kouč.

I zkušený trenér Jaroslav Pták, který vytáhl Tachov už potřetí do divize, před pár lety končil za podivných okolností. „Bývalý předseda klubu pan Morgenstein mně řekl, že hrajeme nejhezčí fotbal, který se kdy v Tachově hrál, ale za týden mě vyhodil. Do médií jsem totiž řekl, že vedení se nechová profesionálně, protože prodalo Jaroslava Malého den před pohárovým zápasem s Domažlicemi právě tam, přestože jsem byl kategoricky proti. Malý nám pak dal v poháru dva góly a byla na něj penalta, takže nás v podstatě vyřadil,“ popsal Jaroslav Pták.

Tachovský kouč Jaroslav Pták.Zdroj: Kateřina Borovcová

„Pokud klub ovládá jedna persona, je to vždy špatně, protože dotyčný si myslí, že si může dělat, co chce. Byl jsem vyhozen pár dní před startem divize - byla to středa a v sobotu jsme měli hrát s Benešovem, ale to už Tachov trénoval pan Bečka,“ zmínil trenér Tachova příchod současného asistenta plzeňské Viktorie.

Pták, který však zůstal patriotem a v nouzi největší klub vytáhl z okresního přeboru až do divize, kde je letos nováčkem a hraje stejnou skupinu jako Mariánské Lázně, se vyjádřil i k situaci u sousedů. „Co se týče Mariánských Lázní, tak o tamějším vedení klubu si nedělám iluze, což se nyní potvrdilo. Chybí mu charakter. Trenér Zach tam udělal hodně práce, které si vážím, a fotbalu rozumí. V Mariánkách jsem se narodil, prožil tam mládí, je mi líto, co se tam teď stalo. Myslím si ale, že byla otázka času, že to takhle dopadne. Vlastně se opakuje případ Mýta,“ připomněl Jaroslav Pták.

Ne všude se ale mohou opřít o movitého mecenáše, třeba plzeňský Petřín spoléhá na výchovu vlastních hráčů. „Žádného takového mecenáše nebo sponzora, který by zalepil půlku rozpočtu, nemáme, což může být problém, ale děláme fotbal trochu jinak. Zaměřujeme se i na práci s mládeží. Vychováváme si vlastní hráče, kteří jsou na sebe zvyklí. Hodně s chodem klubu pomáhají i jejich rodiče a příbuzní. Troufnu si říct, že i kdyby mně naráz skončilo deset hráčů, nějak si s tím poradíme. Loni nám odešlo šest lidí a zvládli jsme to,“ říká troufale Radek Vodrážka, trenér a hlavní duše celého klubu.

Trenér SK Petřín Plzeň Radek Vodrážka.Zdroj: Vlaďka Štychová

„Kauza v Mariánkách mě mrzí především z toho pohledu, že stejný sponzor už se podobně prezentoval ve Lhotě, Mýtě, Přešticích. Ty kluby se z toho dodnes vzpamatovávají, navíc prakticky každý rok udělá jednu soutěž neregulérní. V Mýtě stáhl asi sedm hráčů po desátém kole, teď hrozí něco podobného v Mariánkách, v Přešticích odhlásil béčko úplně,“ doplnil Radek Vodrážka, trenér druhého celku divizní skupiny A, kterou vedou právě Mariánské Lázně.

Současný trenér Chotíkova v krajském přeboru Plzeňského kraje zažil příchod silného sponzora, když před několika lety trénoval futsalisty Plzně v nejvyšší soutěži, ale přístup mecenáše byl rozdílný. „Do tehdy provinčního klubu Indoss přišel silný sponzor - firma Interobal. Jeho zástupce se zajímal o hráče a ptal se na tvorbu sestavy, ale bylo to v tom rozumném duchu, vždy věřil trenérovi a byl na jeho straně,“ připomněl Petr Kučera.

Hrající trenér Chotíkova Petr Kučera.Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

„Chodil i s tipy koho by mohl koupit, ale nikdy to neudělal bez odsouhlasení trenérem. Tak by to mělo fungovat, nikdy by neměl být sponzor ten, co určuje sestavu a přikazuje trenérům co dělat. Jednat by se rozhodně mělo s rozumem, vzájemnou důvěrou a komunikací. Jednat z pozice moci, peněz a síly je cesta do pekla. Přesně tam zřejmě skončí bohužel další fotbalový klub, kde odvedl Aleš Zach výbornou trenérskou práci, za kterou dostal vyhazov,“ doplnil momentálně hrající kouč Chotíkova (10. místo v krajském přeboru).

Jen tak mimochodem: futsalový Interobal to dotáhl v Česku až na absolutní vrchol a letos už podruhé hraje Ligu mistrů.

A jak je to ve středních Čechách? Na odstřel spíš trenér

Ale předčasné konce trenérů nejsou specialitou jen pro týmy ze Západu Čech. „Taky jsem to zažil. Je to tak, když mecenáš zasahuje do pravomocí trenéra, který má nějakou vizi a on ten fotbal pobírá spíš z té finanční stránky. Je to pak nebezpečná srážka, která může odstřelit spíše trenéra než sponzora. A bohužel musím říct, že takovou zkušenost mám tedy taky,“ potvrdil bývalý ligový fotbalista Ivan Pihávek, jenž v současnosti vede áčko SK Hořovice.

Trenér Hořovic Ivan Pihávek.Zdroj: Deník/Karel Smetana

Ale ne každý má špatnou zkušenost. „Osobně jsem se s podobnou situací naštěstí nikdy nesetkal,“ pochvaloval si Dominik Mašek, trenér příbramského béčka, které v divizní skupině A také zápolí s Mariánskými Lázněmi. „Ovšem na této úrovni se takové případy stávají poměrně často, ještě častěji i na nižších úrovních. Sám jsem zvědavý, jak to ovlivní fotbalový klub v Mariánských Lázních,“ doplnil Mašek, nejmladší kouč v divizi.

V každém případě bude mít dění kolem fotbalu v Mariánských Lázních vývoj a vyplatí se ho bedlivě sledovat.

