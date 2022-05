„Pro kluky je to přínosné, vyzkouší si zase něco nového, především mají možnost hrát nohou. A také ten zápas jen neodsedí na lavičce náhradníků. Samozřejmě že teď šli kluci hrát proto, že je nás kvůli situaci v áčku málo. I když já to takhle měl už v dorosteneckých kategoriích, také jsem dával brankáře do pole,” usmívá se Jamrich.

Vyloučení Baroše? Sprosťárnička. Sudí se na něj zaměřil, zlobí se kouč Vigantic

Vykouzlit na tváře úsměv už bylo přímo po skončení zápasu o poznání těžší pro Luďka Němečka. „Jsem zavařený,” říkal mezi hlubokými nádechy a výdechy. „Je to jiný typ pohybu, než na který jsem zvyklý z brány. Ještě nikdy jsem v poli při utkání nebyl, jen na tréninku občas jdu hrát, když je nás málo. A samozřejmě v útlém mládí, to jsem v poli začínal, až pak jsem se stal brankářem.”

Šest startů v lize

Grümann naskočil na 15 minut, urostlý a téměř stokilový Němeček si těžkou šichtu odpracoval v nastavení. „Makal, vyhrával souboje, presoval, pomohl nám,” ocenil Jarmich svého brankáře - útočníka. „Pomohlo mi to, že jsem vysoký, tak jsem to uskákal,” vracel se muž, který má v lize šest startů, ke kuriozitě.

Příště by do pole šel znovu. „Nevadí mi to, jsem rád, že si zaběhám. A mám možnost si zahrát nohama, získat jistotu. Teď jsem byl zraněný delší dobu, tak právě tohle potřebuji. I když samozřejmě chci hlavně chytat.”

Jamrich další nasazení svých gólmanů na hráčské posty nevylučuje. „Záleží to na tom, kolik nás je. Údělem béček je pomáhat áčku, když je potřeba. Teď pár kluků odjelo do Karviné, protože v áčku bylo hodně zraněných. Bylo tomu tak i minulý týden, kdy jsme trénovali s osmi lidmi. Ale jak říkám, tak tomu v béčkách je, musíme s tím umět pracovat,” uzavírá lodivod FK Teplice B, který Němečka vypustil na hrací plochu se slovy: „jdi teď pomoct klukům do vápna, ale hlavně míč nechytej do rukou!"

Teplický historik Pavel Nohál pátral, jestli se někdy v minulosti stalo, aby při mistrovském duelu áčka či béčka některý z brankářů nastoupil jako hráč. Ve svém bohatém archivu jednu paralelu našel. „V dějinách Teplic je znám pouze jeden případ, kdy nastoupil brankář v soutěžním utkání v poli. Bylo to v raných dobách klubu, na podzim 1945 v utkání I.A třídy v Břežánkách. Teplice nastoupily pouze s deseti hráči, brankář Havlíček v útoku, v brance byl druhý gólman Turek. Havlíček se v útoku osvědčil a vstřelil dva góly."