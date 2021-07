Z parketu k televizi kvůli Euru. Bláznivá svatba řezníka a fotbalisty z Opavy

/FOTOGALERIE/ Covid jim třikrát svatbu odložil. Na čtvrtý pokus to konečně vyšlo. Denis Neminář vstoupil v sobotu do svazu manželského se svou dlouholetou partnerkou Nikolou Wehowskou. Byla to veselka chycená fotbalem. Svatebčany vezl klubový autobus Slezského FC Opava, navíc večerní veselí bylo kvůli čtvrtfinálové bitvě Čechů s Dánskem na dvě hodiny přerušeno.

Manželé Neminářovi sledovali během svatby EURO | Foto: Deník/Roman Brhel

„Konečně jsme svatby dočkali. Ani ve snu by mě nenapadlo, že ji budeme třikrát odkládat,“ poznamenal Denis Neminář, civilním povoláním řezník, ale také fotbalista, hokejista, tenista a i velký fanoušek Slezského FC Opava. Vzhledem k pandemické situaci musel snižovat soupisku svatebčanů. „V plánu bylo 110 hostů, ale epidemiologická situace nás přinutila škrtat,“ konstatoval Denis Nemínář, jinak rodák z Malých Hoštic. „Alespoň naše dcerka Emička už měla ze svatby něco, přece jenom už má dva roky. V tom vnímám odklady svatebního obřadu pozitivně,“ podotkl. Opavský trenér West: Šance jsme měli, nula hodně mrzí Přečíst článek › Veselka proběhla v Silesia Golf Resort Kravaře. Zajímavostí bylo to, že svatebčany vezl klubový autobus Slezského FC Opava. „Máme v rodině mnoho fanoušků Slezského FC Opava. Chtěl jsem jim udělat radost, tak jsem oslovil svého kamaráda Jardu Rovňana, který mi autobus zařídil. Myslím si, že všichni měli radost,“ řekl pyšně Denis Neminář. „Hned tak někdo nemůže říci, že jel na svatbu ligovým autobusem,“ pousmál se. Jaroslav Rovňan samozřejmě nesměl chybět mezi hosty. Novomanželům s předstihem gratuloval například bývalý kouč Opavy Radoslav Kováč nebo Tomáš Smola s Nemanjou Kuzmanovičem. Svatba se konala v den, kdy Češi hráli čtvrtfinálový s Dánskem. „Když to řeknu trošku nadneseně, tak svatbu jsme na čas přerušili. Kdo chtěl, mohl sledovat zápas na baru. Musím říci, že v mužském osazenstvu zájem byl,“ zvedl prst Denis Neminář. Sám toho moc ale neviděl. „Měl jsem povinnosti, pořád samé focení, na fotbal jsem koukal jen po očku,“ pronesl ženich. Sledování fotbalu posvětila i nevěsta. „Manželka má fotbal ráda, neměla s tím problém,“ doplnil. Konečná porážka 1:2 náladu svatebním hostům nepokazila. „Porážky ke sportu patří. Náladu nám to nepokazilo, dali jsme si panáka a bylo veselo,“ podotkl Denis Neminář. „Hlavně ať se daří Slezskému FC Opava. Moc lidi mu nevěří, já mu ale věštím pobyt v horních patrech druhé ligy,“ zakončil po svatební povídání šťastný ženich.

