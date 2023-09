Rarita v krajském poháru. Trenér dostal červenou kartu při penaltovém rozstřelu

Fotbalisté Mutěnic zvládli druhé kolo krajského poháru a na hřišti Hroznové Lhoty zvítězili po penaltovém rozstřelu 2:1. Černá kaňka na postupu do dalšího kola je kuriózní vyloučení mutěnického trenéra Libora Snopka, jenž viděl červenou kartu v penaltovém rozstřelu za urážky rozhodčích. „Pro náš klub to není dobrá vizitka, s trenérem to budeme řešit,“ řekl mutěnický předseda Petr Blaha.

Mutěnický trenér Libor Snopek uviděl červenou kartu při penaltovém rozstřelu. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

