„Když vidím naše kluky v Lize mistrů, beru to jako satisfakci. Mrzí mě ale chování velkých klubů, to je hrozné. My hráče vychováme a pak z něj nemáme téměř nic. O Filipa Panáka jsme se museli s Karvinou dokonce soudit,“ podotkl předseda bíloveckého klubu Peter Šloff. Filip Panák fotbalově vyrostl v Příboru. „K nám chodil do sportovních tříd. Byl u nás pět let. Nakonec se přes Frýdek, Baník a Karvinou dostal do Sparty. Právě Karviná nám nechtěla zaplatit výchovnou kompenzaci. Rozhodnout musel až soud,“ poznamenal šéf Bílovce.