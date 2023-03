Pořádný rozruch je znovu kolem fotbalové Líšně. Tentokrát ne na hřišti, ale na sociální síti Twitter, kam se ve čtvrtek po bezmála dvou letech vrátil populární neoficiální účet fanoušků SK Líšeň - fotbal, který glosuje skutečné i imaginární dění kolem předního druholigového klubu i fotbalu obecně a který byl předloni na jaře zablokovaný. První příspěvek účtu po návratu vidělo už skoro čtyřicet tisíc lidí.

Fotbalová Líšeň patří mezi přední druholigové adresy. | Foto: se svolením SK Líšeň

„Na nás je každá flinta krátká! Děkujeme panu Elonu Muskovi za odblokování našeho Twitter účtu, který jako jediný pro propagaci něco udělal. Jsme zpět! Jako poděkování jsme se rozhodli věnovat firmě Tesla status generálního sponzora. Další novinky pro vás připravujeme," poděkovali tvůrci na účtu miliardářovi a majiteli firmy Tesla Elonu Muskovi, který loni na podzim koupil Twitter. Postupem času nové vedení vrátilo některé zablokované profily, mezi nimi i ten Líšeňský.

Na počest Muska představili tvůrci z Líšně „nový dres" a vytvořili koláž s jeho fotkou v pozadí s lišeňským stadionem v Kučerově ulici. „Díky nové smlouvě s generálním sponzorem jsme otevřeli nové tréninkové a regenerační centrum. Ještě jednou děkujeme Tesle. Jen nám tady prosím neparkujte auty se spalovacím motorem a už vůbec, pokud máte na autě písmeno Z," stálo v příspěvku.

Reakce příznivců na návrat sarkastického profilu byla nadšená. „Tak tohle je suverénně to nejlepší, co se na Twitteru za poslední dlouhou dobu stalo," radoval se Daniel Horáček. „Hurá!" sdílel potěšení účet FC Rokycany, který se stal hitem sítí v minulém roce a nasbíral přes deset a půl tisíc sledujících.

Tři tisíce sledujících

Parodický profil Líšně sleduje přes tři tisíce fanoušků, což je bezmála pětkrát víc, než má oficiální profil klubu na Twitteru. Jeho tvůrci zůstávají v anonymitě. „Zdravá rivalita, vtípky a další reakce k tomu přece patří. Jinak doteď polovina lidí ani neví, kde se Líšeň nachází. Nejlepší způsob, jak se dostat pozitivně do povědomí lidí je kvalitní twitterový účet,“ odpověděl anonymně na otázku Deníku Rovnost už dříve správce neoficiálního líšeňského účtu.

Popularitu si vysloužil třeba prezentací imaginárního nového loga Líšně kopírující tehdy změněné Sparťanské. Součástí nejpopulárnějšího příspěvku byla i série otázek a odpovědí. Jedna z nich zněla. „Co mám dělat, když mám staré logo vytetované? Davide, jsi jediný člověk na světě, co to kdy udělal, normálně nám napiš do zpráv a nějak to vyřešíme. Třeba to nějak přetetujeme."

Rozruch líšeňský účet vzbudil také špičkováním městského konkurenta Zbrojovky Brno, která se tehdy trápila u dna první ligy. Tvůrci si vypomohli třeba v té době značně propíraným rozhovorem britského prince Harryho a jeho manželky vévodkyně Meghan se slavnou moderátorkou Oprah Winfreyovou.

Zatímco na Twitteru sklízí parodický účet uznání, vedení klubu z východu Brna se aktivita jeho tvůrců nelíbila. Před dvěma roky usilovalo o jeho zablokování. V pátek dopoledne o comebacku nechtěného profilu na Twitter předseda klubu Karel Hladiš nevěděl. „Nevím, o co jde, nezaznamenal jsem to," uvedl.

Je ale jasné, že Líšeň bude na sítích vidět a slyšet.