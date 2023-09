Ač mu je teprve devatenáct a aktuální sezona je jeho první v dospělé kategorii, povedl se Tomáši Balogovi kousek, jaký se většině hráčů nepoštěstí během celé kariéry. „Patří určitě mezi ty hezčí, co jsem dosud dal,“ přitakává mladík, který se do Lobkovic vrátil v létě z Libiše.

Jak se to vlastně kousek od půlící čáry celé seběhlo? „Od první minuty zápasu jsem viděl, že gólman je takové libero. Díky přihrávce od Pavla Aubrechta jsem jen zvedl hlavu a cíl byl jasný: trefit bránu, což se povedlo,“ popsal Tomáš zářez, po kterém se mu skutečně hned vybavila paráda z Eura 2021 do sítě Skotska. „Trefil to náramně,“ ocenil zpětně reprezentanta z Leverkusenu.

U útočníka Lobkovic nejspíš nešlo o nějaký momentální nápad plynoucí ze hry. „Před dvěma týdny za béčko se mi podařilo dát hodně podobný gól, akorát ten nikdo nenatočil,“ prozradil s úsměvem člen lobkovického áčka, který ale v případě potřeby rád vypomůže i rezervě ve čtvrté třídě.

V lužeckém utkání poté zavěsil ještě dvakrát a měl tak hlavní podíl na páté výhře v pátém utkání. „Hattrick je pro mě určitě velmi cenný, ale co je víc důležité, jsou tři body a to, že se týmu daří,“ těšilo hráče, který má coby útočník střílení gólův popisu práce.

TOMÁŠ BALOG

Bydliště: Neratovice

Narozen: 15. 6. 2004

Povolání/škola: studuje sportovní management

Záliby: trávení času s blízkými

Oblíbené jídlo: Gnocchi se sýrovou omáčkou

Oblíbené pití: malinovka

Oblíbený film: Děda Mizera

Oblíbená hudba: Coldplay

A nyní kope za klub, ve kterém zároveň s fotbalem začínal. Jako mládežník prošel i sousední adresy Kostelec, Libiš a Neratovice. „Všude jsem byl naprosto spokojený. Nejvíce se mi asi dařilo v Libiši, když jsme s U-19 postoupili do krajského přeboru, já měl v půlce sezony dvanáct gólu a s týmem jsme se jako nováček pohybovali na třetím místě,“ ohlédl se.

Podle představ naopak nevyšlo nakonec jen necelé dva měsíce trvající působení v pražském Meteoru, kde si loni zkraje sezony rovněž zakopal ligu dorostu. Po návratu do Libiše přišel téměř rok trvající zápasový výpadek.

Tomáš Balog po letním návratu do LobkovicZdroj: FC Lobkovice„Na Meteoru jsem angažmá nedotáhl podle představ. Po dobré přípravě mi to nešlo a měl jsem to nějak v hlavě. Ale to je život a jdu dál. V Libiši jsem ještě odehrál pár zápasů, kde jsem vstřelil nějakou branku, pak přišlo moje blbé období, kde jsem si od fotbalu asi musel odpočinout. Kvůli osobním problémům jsem přestal hrát úplně. Ale vždy jsem říkal, že se do Lobkovic vrátím,“ přiblížil. A svá slova splnil.

Co určitě překvapí, zpátky k fotbalu se nevrátil přímo v Lobkovicích, ale na docela jiné a fotbalově zvučnější adrese. „Před začátkem léta mi zavolal trenér B-týmu Bohemians, zda bych nechtěl zkusit letní přípravu, byl jsem natěšený. Jsem teď plně zapojený do tréninku s Bohemians, ale zápasové vytížení sbírám v Lobkovicích, kde mám spoustu kamarádů a tento tým pro mě má speciální místo už jen díky tomu, že jsem v klubu jako čtyřletý začínal,“ objasnil.

V hlavě pochopitelně zůstává i myšlenka kopnout si v budoucnu za klub s klokanem ve znaku i soutěžní zápas, byť třeba jen za béčko. Že se vršovickému klubu nechtělo „jít“ do přestupu hráče, který téměř rok nehrál, chápe. Nyní je tedy na něm, aby přesvědčil svými výkony. „Určitě by to byl obrovský krok v mé kariéře. Uvidíme, co se bude dít v zimě a jestli trenér Bohemky bude mít stále zájem, abych u nich pokračoval,“ nechává tuto kapitolu otevřenou.

Momentálně tedy válí v Lobkovicích, kam ho k fotbalu kdysi přivedl táta. „Je fotbalem posedlý. Sám hrával v mládeži Sparty, pak se ale bohužel zranil a už to nebylo asi takové, takže šel do nižších soutěží. Chtěl bych mu poděkovat za všechno, co pro mě skrz fotbal kdy udělal a co mě naučil, a byla to většina fotbalových dovedností,“ vzkázal.

A dojmy z prvních zápasů v nové kategorii, soutěži i týmu? Jen pozitivní. Na měření se s dospělými se prý velmi těšil. „Je zde více osobních soubojů, a to mi vyhovuje,“ ujistil. A lobkovická kabina, do které spolu s ním přišla v létě více než desítka nových hráčů? „Myslím, že jsme si hodně sedli po lidské i fotbalové stránce. Tým je plný dobrých fotbalistů. Nic jiného než postup nebereme,“ uzavřel.