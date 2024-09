Ten případ je starý už nějaký ten pátek. Vyšehrad v sezoně 2018/2019 usiloval o postup do druhé ligy. Před březnovým zápasem ve Velvarech se měl asistent sudího Marek Pilný setkat s vyšehradským šíbrem Romanem Rogozem a nechat si od něj slíbit peněžní plnění za ovlivnění zápasu.

K tomuto závěru alespoň došla Etická komise FAČR. Ta vycházela z informací policejního spisu, obsahujícího mj. přepisy telefonních odposlechů a sms zpráv. Komise Pilného potrestala už v roce 2022, bývalý sudí se však odvolal a Odvolací komise pak verdikt zrušila a vrátila ho Etické komisi zpátky.

Ta teď na základě důkazů a výslechů uvedla následující: „Pan Marek Pilný se po předchozí jak telefonické, tak prostřednictvím sms realizované domluvě a za přítomnosti dalších dvou rozhodčích – pánů Petra Víta a Zdeňka Arnošta setkal s panem Rogozem jako funkcionářem klubu FC Slavoj Vyšehrad v den, kdy tato trojice rozhodčích měla rozhodovat utkání TJ Slovan Velvary – FC Slavoj Vyšehrad. Místo setkání bylo určeno panem Romanem Rogozem v den konání zápasu, ale nikoliv na stadionu či v jeho blízkosti, ale na benzinové stanici v Mladé Boleslavi,“ píše se v rozhodnutí Etické komise.

Opilecký dýchánek v Příbrami

Pilný prý původně tvrdil, že se s Rogozem setkal jen kvůli slíbenému předání dresu Příbrami, to ale další aktéři nepotvrdili. Jednotlivé výpovědi se v mnoha jednotlivostech lišili, a hodně pozornosti vzbudila esemeska, v níž se Pilný skoro rok poté píše Rogozovi: „Ku…, úplně jsem na to po dobrém obědě zapomněl. Nemáme z jara ještě nějakou pohledávku? Drobek to dává na tebe.“

„Samotný obsah příslušné SMS zprávy z hlediska jeho logického a jazykového výkladu, zřetelně nasvědčuje tomu, že pan Marek Pilný upomínal pana Romana Rogoze o poskytnutí finančního plnění,“ je přesvědčena Etická komise. Podobných náznaků a indicií bylo řízení plné.

Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem dospěla komise k závěru, že Pilný naplnil znaky skutkové podstaty disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže či utkání. Proto opět dostal zákaz činnosti ve fotbale na dva roky a pokutu 25 tisíc korun.

Není to první kauza, do níž se Pilný namočil. Většina fanoušků si jistě vybaví aféru z roku 2016, kdy se Pilný coby čtvrtý rozhodčí účastnil ligového zápasu mezi Příbramí a Slavií a byl zcela evidentně silně podnapilý. Shodou okolností právě v Příbrami tehdy působil Rogoz, který letos u soudu s Romanem Berbrem a spol. dostal čtyřletý trest odnětí svobody.

Pilný se později i přes svůj opilecký exces mezi rozhodčí právě díky Berbrovu vlivu vrátil, později se dokonce stal i šéfem OFS v Trutnově. Ještě v srpnu pak poskytl Deníku rozhovor o nadcházející sezoně okresních soutěží. Jak dlouho se ještě kontroverzní funkcionář udrží ve funkci po novém verdiktu Etické komise?