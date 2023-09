VIDEO: Gól roku v I. B třídě. Ferbar vymetl šibenici a sám se pochválil

„Na Újezdec moc nemusíme a byl to boj až do poslední minuty. Zase se promítlo to, co nás trápí i v ostatních zápasech. Vytvoříme si řadu šancí a neproměníme je. Poločas klidně mohl být 3:0,“ kroutil hlavou Marek Suchánek.

Penalta? Musel improvizovat

Poločas ovšem skončil pouze 1:0 a to si Újezdec dal vlastní gól Vachouškem. Po změně stran navíc hosté srovnali zásluhou Ondroucha.

Následoval klíčový moment. V 64. minutě zahrávala Horní Moštěnice pokutový kop, což se pochopitelně hostům příliš nelíbilo.

„Stál jsem hned vedle souboje a viděl, jak hráč hostí obejme našeho, když se snažil stopnout balon, a svalil ho na zem. Takže za mě penalta,“ pokrčil Suchánek rameny.

Sám zkušený předseda klubu si tak v rozhodující moment vzal míč a osud zápasu do svých rukou.

„Hned mi bylo jasné, že to nemůžu kopnout jako vždycky, protože mě soupeř zná a určitě gólmanovi poradili. Rozhodl jsem se penaltu kopnout doprostřed a vyšlo to. Brankář šel na stranu, kam vždycky kopu,“ prozradil Marek Suchánek.

Celá situace pro něj byla o to pikantnější, že za Újezdec sám odehrál několik zápasů, dokud nepřišlo zranění, které Suchánka na čas vyřadilo ze hry. K fotbalu se bývalý hráč Holešova či Bystřice pod Hostýnem vrátil právě v rodné Horní Moštěnici.

„Není to pro mě klasické derby se zdravou nenávistí, s většinou kluků se znám, je to pro mě zvláštní. Každopádně chci v zápase vždycky vyhrát, ať jde o kamarády, nebo ne,“ má Marek Suchánek jasno.

Týden by měl mít o den navíc

V klubu navíc plní roli předsedy, což je vzhledem k dalším povinnostem funkce pro opravdové srdcaře.

„Jsem ve funkci krátce, začínám třetí sezonu a stále se učím. Bez skvělé party by to nešlo. Je to hodně o ostatních lidech ve výboru, navzájem si pomáháme a práci rozdělujeme, jinak by se to asi dělat nedalo,“ říká skromně Suchánek.

„Hraji zápasy, do toho tréninky, rodina a práce. Je to náročné. Potřeboval bych, aby měl týden aspoň o den navíc. Ať je víc času na všechno,“ dodal.

Aktuálně mohou být v Horní Moštěnici, co se A-týmu týče, spokojeni. Ve čtyřech zápasech se mančaftu podařilo třikrát zvítězit a zatím to stačí na pěkné čtvrté místo tabulky.

„Vstup se nám vydařil až na domácí zápas s Klenovicemi. Soupeř byl kvalitní a asi právem vede soutěž, ale měli jsme na to ho porazit, nebo aspoň urvat bod,“ mrzí Marka Suchánka zmíněná bolest, kterou jsou neproměněné šance.

„Jdeme zápas od zápasu, v této soutěži může každý ztratit body s kýmkoliv. Máme v týmu šikovné kluky, kteří, věřím, chtějí hrát o ty nejvyšší příčky,“ uzavřel hrající předseda TJ Sokol Horní Moštěnice.