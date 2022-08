Do poslední chvíle ani nevěděl, jestli vůbec stihne na sraz před utkáním dorazit, svou premiéru na vesnici nedaleko Trenčína si však ujít nenechal. A pro Martina Škrtela to byl nakonec den, na který bude vzpomínat až do konce svého života.

Sedmatřicetiletá osobnost slovenského fotbalu se po loňském krátkém angažmá v Trnavě, jež zároveň posloužilo jako obráncovo poslední sbohem profesionální kariéře, rozhodla kývnout na přátelskou nabídku z Ráztočna, dědiny nedaleko rodné Handlové, kde se bývalý slovenský reprezentant narodil.

Do nové sezony tak vstoupil v dresu místního celku FK Hajskala, který působí až v osmé domácí soutěži. Ovšem jeho debut na slovenském venkově vzbudil mezi fanoušky nevídaný zájem. Na utkání si jich našlo cestu hned 1700, duel Ráztočna a týmu Slávia Chrenovec-Brusno se okamžitě zapsal do historie tuzemského fotbalu.

Snový debut obohatila vstřelená branka

A rekordní návštěva na Trenčínsku sledovala v neděli odpoledne opravdu zajímavou podívanou. Domácí celek zvládl divokou přestřelku poměrem 5:4, o tu největší pozornost se i přesto postaral bývalý zadák anglického Liverpoolu či Fenerbachce Istanbul.

Škrtel nastoupil do utkání se svojí oblíbenou 37 na dresu, hned při své premiéře navíc odehrál celých devadesát minut hry. Jeho moment ovšem přišel těsně před koncem prvního poločasu, kdy si šikovně naběhl na centr z levé strany hřiště a přesnou hlavičkou k tyči zvýšil stav zápasu na 3:1.

Hosté se sice ve druhém poločase pokusili o zvrat utkání, nakonec si však cenné vítězství připsal tým slovenského exreprezentanta. A navzdory tomu, že Škrtel patřil mezi nejvýraznější tváře na hrací ploše, po zápase sotva lapal po dechu.

„Nemyslel jsem si, že to bude až tak těžké, ale když dva měsíce nic neděláte, tak se to na tom hřišti asi podepíše,“ přiznal v pozápasovém rozhovoru pro Ina Liga TV.

„Ale ano, byla to sranda. Zahráli jsme si, byla skvělá návštěva, padlo devět gólů. Myslím si, že diváci mohou být spokojení. A já se teď začnu dávat do kupy,“ zavtipkoval Škrtel.

Martin Škrtel při premiéře v Ráztočnu.Zdroj: Sportnet.sme.sk/Ivan Mrička

Pravá vesnická regenerace

Před samotným zápasem si se svými novými spoluhráči dával sázky o tom, kolik lidí asi dorazí na jeho venkovskou premiéru. Bývalý obránce Liverpoolu odhadoval maximálně čtyři stovky, nakonec jich na vesnici, kde žije pouhých 1200 obyvatel, dorazilo sedmnáct stovek.

Škrtel ani chvíli neváhal a ihned po skončení utkání doplnil skupinku nadšených příznivců. „Půjdu se osprchovat a pak si dám pivo s klobásou. Přijede kapela, bude ohňostroj, takže o zábavu je postaráno,“ poodkryl večerní pozápasový program.

Na zábavě se však příliš dlouho nezdržel a rychle pelášil domů do Trenčína. A na dotazy, kdy dojde k pokračování zatím velice prestižní vesnické kapitoly, odpovídal malinko v rozpacích: „Zatím nedokážu říct, ale uvidíme, třeba brzy.“