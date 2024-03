Není už moc aktivních ligových fotbalistů, kteří začínali svou kariéru v době komunistické totality. Marek Matějovský ano. Coby nadmíru talentovaný žáček zažil řadu turnajů, ale do McDonald’s Cupu nezasáhl. Důvod? Logický - jeho věk a doba. „Když vidím, jaké jméno turnaj má, s chutí bych si ho zahrál,” říká dvaačtyřicetiletý špílmachr, jenž působí v Mladé Boleslavi.

V rozhovoru pro Deník se bývalý reprezentant rozpovídal o svých začátcích, vzorech a přidal i rady pro mladé talenty, jejich učitele i trenéry. Poznatky od muže, jenž se stal patronem 25. ročníku krajského kola McDonald’s Cupu, budou zajímat určitě i jinde než jen ve městě aut.

Zahrál jste si McDonald’s Cup, případně jiný turnaj v rámci reprezentace své školy?

Bohužel kvůli tomu, že jsem starší ročník, jsem tuhle možnost neměl. Když vidím, jak velké jméno turnaj má, tak mě to trošku mrzí, určitě bych si to s chutí zahrál. Viděl jsem aspoň svoje syny, kteří měli možnost tento turnaj ochutnat, a jak moc to prožívali.

Vybavíte si nějaký speciální moment ze své žákovské kariéry?

Moc toho není. Jedno z mála, co si pamatuji: na konci jedné sezony v mládeži za Mladou Boleslav jsme měli možnost nastoupit proti Spartě na hlavním stadionu na Letné. I když tam nebyli žádní fanoušci, tak pro nás to byl velký zážitek.

Jaký prostor měl fotbal během hodin tělocviku ve vašich školních letech?

Díky tomu, že jsem se přesunul sem do Mladé Boleslavi na sportovní školu, tak jsme místo tělocviku mívali dopolední tréninky, takže jsme to měli vyloženě pojaté takhle fotbalově. Po tréninku jsme mazali zpátky do školy.

Koho jste jako fotbalistu tehdy obdivoval?

Ačkoli jsem ho už moc neviděl, tak jsem miloval Diega Maradonu, což bylo v té době největší jméno a byl mi hodně blízký svým fotbalovým stylem.

Kdo vás baví teď?

Ze světových hráčů je v tuhle chvíli jeden z mých nejoblíbenějších Kevin De Bruyne.

Co na vaši kariéru říkají tehdejší spolužáci, se kterými jste chodil do třídy, pokud jste v kontaktu?

Jednoho tady máme jako maséra Honzu Skoupého, takže se o tom občas bavíme - kolik z nás mělo možnost ochutnat fotbal na nějaké vyšší úrovni. Úplně moc nás nebylo. Občas se pobavíme, ale nějak víc to neřeším.

Vyrazíte na nějaký z turnajů letošního McDonald’s Cupu?

I díky synům jsem nějaké turnaje vídával. Občas jsem přislíbil i předávání cen a podobně, takže myslím si, že i letos mě to nemine.

Kvízová otázka: Tipnete si, kolik dětí už zasáhlo do McDonald’s Cupu?

Uff. To bude hodně vysoké číslo, nedokážu to vůbec odhadnout… Třeba sto tisíc? (správná odpověď: 1 589 027)

Co byste poradil současným talentům?

Zmiňoval jsem to po celou dobu a nejinak tomu bude teď… Jestli je fotbal baví, tak je samotná láska a vášeň k němu dovedou k úspěchu. Takže z mého pohledu hlavně, aby je to bavilo a měli fotbal rádi. A potom je možné cokoliv.

Měl byste nějaký vzkaz i pro jejich učitele?

Buďte shovívaví (směje se). Zažil jsem si to sám. Vždycky mi říkali, ty si myslíš, že budeš ten fotbalista, ono to tak nebude, vyvolených moc není. Ale nakonec je vidět, že podařit se to může. Samozřejmě trpělivost, a ať to berou s nadhledem.

A co byste napověděl trenérům?

To stejné. Ať to hlavně těm klukům neotráví. Myslím si, že i spousta dětí potom může končit, když narazí na někoho, kdo jim radost z fotbalu vezme. Ať je rozvíjejí a věnují se jim s láskou minimálně tak, jak to vidím tady u nás v Boleslavi. Aby z dětí byli nejenom fotbalisti, ale i dobří lidé.