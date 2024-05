Civilním povoláním je policista. Ve službě dohlíží na pořádek, pomáhá a chrání. I když fotbalista druholigové Kroměříže Tomáš Matoušek není žádný svatoušek a na hřišti umí rozdat i přijmout ránu, do soubojů nechodí s úmyslem někoho zranit, zmrzačit.

Kapitán druholigové Kroměříže Tomáš Matoušek při zápase se Spartou Praha B. | Foto: se svolením SK Hanácká Slavia Kroměříž

I proto kapitán Hanácké Slavie nechápe postoj pražské Sparty, která po sobotním utkání 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podala oficiální protest vůči výkonu rozhodčího Vojtěcha Opočenského a žádá dodatečné potrestání nejen Matouška, ale i jeho spoluhráče Jana Silného.

„Hlavně kvůli rodině mě mrzí, že se to v médiích prezentuje strašně jednoznačně. Manželka je z toho špatná, přitom já jsem nikoho úmyslně nezranil. Byl to nešťastný střet, žádný faul,“ tvrdí třiatřicetiletá opora Hanáků.

Pražanům se nelíbí právě zákrok Matouška na Romana Horáka, který skončil se zlomeninou lebeční kosti v nemocnici. Podle Sparťanů šlo o bezohledný a surový zákrok, což kroměřížský univerzál zásadně odmítá.

„Mě strašně mrzí, co se tomu klukovi stalo, ale přísahám, že v tom nebyl žádný úmysl. Celou dobu jsem sledoval balon, když se najednou srazili hlavami. Zatímco já šel do souboje čelem, což je nejtvrdší část hlavy, on dostal ránu na spánek a dopadlo to špatně,“ mrzí Matouška.

Mám bouli na hlavě, nemohl jsem ho trefit loktem

Už na trávníku si byl jistý, že Horáka trefil hlavou. Stejně to viděl i sudí Opočenský, který stál kousek od místa střetu a neodpískal ani faul. „Po utkání jsem se se díval na záznam, sledoval všechny možné záběry. Zpomaloval si to, zastavoval a viděl, že ruku jsem měl po celou dobu podél těla. Nemohl jsem ho trefit loktem, když jsem měl taky bouli na hlavě,“ říká.

Souboj kroměřížského kapitána Tomáše Matouška se Sparťanem Romanem Horákem.Zdroj: Deník Souboj kroměřížského kapitána Tomáše Matouška se Sparťanem Romanem Horákem.Zdroj: Deník

Matoušek navíc stejně jako Horák ze Sparty B skončil v nemocnici, absolvoval CT vyšetření hlavy. „Bolela a točila se mi hlava, zvracel jsem a můj zdravotní stav musela 24 hodin hlídat manželka. Naštěstí to nic vážného není,“ oddechl si.

Sparťanský fotbalista dopadl daleko hůř. Po tvrdém střetu podstoupil operaci v oblasti lebky a dál zůstává v nemocnici. „Po zápase jsem si na něj sehnal číslo a hned jsem mu psal, že mě to mrzí, že ke střetu došlo hlavami, ať se rychle vyléčí,“ líčí.

Matoušek nejvíce lituje svého vyloučení v nastaveném čase, kdy po vyrovnávací trefě Zavadila ve 110. minutě v euforii strčil do hostujícího Hranoše a obdržel červenou kartu. „Byla to moje blbost,“ ví dobře. „V emocích jsem strčil ramenem do sparťanského hráče a zaslouženě šel ven,“ uznává. Že jde o Hranoše, vůbec netušil. „Neměl jsem nikoho vytipovaného,“ tvrdí.

Vzápětí se skácel k zemi i Matoušek, když jej srazil Večerka, který mstil právě Hranoše. „Samozřejmě jsem tomu trochu přidal. Chtěl jsem, aby se síly vyrovnaly, ale to tak dělá spousta hráčů,“ pronesl.

Emoce přinesla už předtím sporná penaltová situace. Podle domácího kapitána sudí Opočenský odpískal faul na Hranoše správně. „Ale nevím, jestli to bylo ve vápně,“ uvedl.

Sparta to chce zmedializovat

Fotbalisté Kroměříže po divokém zápase a remíze 3:3 zůstali v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY poslední, na čtrnáctou nesestupovou příčku, kterou nyní drží Varnsdorf, ztrácejí už pět bodů. „Situace není dobrá, ale dokud bude jen teoretická naděje, budeme o ni bojovat,“ vzkazuje soupeřům.

Na hřišti spoluhráčům ale nepomůže. Po vyloučení se Spartou B ho čeká trest. A pokud disciplinární komise vyslyší klub z Letné, možná pro třiatřicetiletého mazáka sezona skončila. „Vůbec si to nepřipouštím. Hlavně nechápu, proč Sparta podává protest, když se srazíme hlavami. Vůbec svému hráči v ničem nepomohou. Spíš si myslím, že schválně vytváří tlak, chce to zmedializovat,“ dodává zklamaně. I když patří mezi často napomínané hráče, nikdy v minulosti nebyl za podobný prohřešek vyloučen.

Za svého kapitána se postavilo také vedení klubu. „Nám je strašně moc líto, co se hráči Sparty stalo. Rozhodně v tom ale nebyl žádný úmysl. Spíš jde o obrovskou smůlu a neštěstí, že skončil na operačním stole a musel být operovaný. Všichni v klubu věříme, že se chlapec brzy uzdraví a vrátí k fotbalu. Projevujeme obrovskou lítost nad touto nešťastnou událostí,“ uvedl sportovní ředitel Kroměříže Karel Heinz, který zároveň ocenil rychlý zásah lékaře Berky, který byl přítomen na utkání a poskytl zraněnému fotbalistovi Sparty odbornou pomoc.